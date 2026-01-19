Простая и эффективная ловушка с ценниками в «Магните» и «Пятерочке»

Вряд ли существует директива, поощряющая такую "грязную" игру, но возникает вопрос: почему в одних торговых сетях подобные схемы не встречаются, а в других, таких как "Магнит", "Пятерочка" и "Перекресток", они процветают?

Годовой доход сети "Магнит", превышающий 1,2 триллиона рублей, – это не просто цифра. Это сумма, равная годовому бюджету целой страны, например, Узбекистана или Белоруссии, а то и в десятки раз больше бюджетов африканских государств. Предполагается, что около 1% этой колоссальной суммы, а это более 10 миллиардов в год, "Магнит" получает за счет обмана покупателей.

Похоже, все давно смирились с этим, но зачастую альтернативы просто нет: "Магнит" и "Пятерочка" встречаются почти в каждом дворе, подавив конкурентов, словно сорняки – ростки пшеницы.

Как же этим ритейлерам удается нажиться на невнимательности покупателей? Есть простая схема, с которой можно столкнуться в магазине у дома:

Два товара одного производителя в идентичной упаковке, различающиеся только вкусом. Один из них предлагается по акции со скидкой 30-50%. Акционный товар быстро исчезает с полок или отсутствует вовсе. Ценник со скидкой остается на месте. Товары по полной цене стратегически рассредоточены по всей полке.

И вот она – прибыль!

В отличие от ситуации с "не успевшими поменять" ценниками, здесь покупатель не может потребовать продать товар по "правильной" цене, поскольку формально он оказывается неправ. В результате приходится либо покупать товар по полной стоимости, либо отказываться от покупки, как от неспелого фрукта, не оправдавшего ожиданий.

Вторая распространенная схема – те самые "забытые" ценники. Товар, продающийся со скидкой или по акции "2 по цене 1", пробивается по полной стоимости. Типичный ответ персонала: "Не успели обновить ценники". В этом случае покупатель имеет право на приобретение товара по указанной в торговом зале цене. Однако персонал может отказать в этом праве.

Какова же лояльность клиентов в такой ситуации?

Ритейлеры вводят программы лояльности, привлекая постоянных покупателей бонусами и поощрениями, и в то же время, практикуют мелкий обман, словно подсыпая соль в бочку меда. "Магнит" уже начал терять покупателей, но продолжает открывать сотни магазинов. "Пятерочка" растет, поглощая региональные сети. Потребителям остается лишь ходить в магазины у дома и быть внимательнее, как путникам в темном лесу, полными опасностей.

