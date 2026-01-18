Всего щепотку в воду — и опрыскиваю спатифиллум: белоснежным покрывалом цветов покрыт весь год — эффект просто "вау"

Спатифиллум, в народе "женское счастье", покорил сердца цветоводов нежными белоснежными цветами, похожими на паруса надежды. Мечта о пышном цветении этого изящного цветка вполне осуществима. Агроном Ксения Давыдова раскрывает секрет волшебной подкормки, способной превратить обычный спатифиллум в цветущий сад.

Обычные аптечные таблетки глицина, известные как успокоительное, превратятся в эликсир жизни для спатифиллума. Глицин для растений — как витаминка. Он увеличивает хлорофилл, делая листья сочными и зелеными, и действует как антистрессовый щит. После пересадки, обрезки или изменения температуры глицин помогает растению восстановиться. Глицин стимулирует рост, укрепляет корни и запускает цветение, это волшебная таблетка для тех, кто мечтает увидеть спатифиллум во всей красе.

Растворите 1 таблетку глицина (100 мг) в 1 литре теплой воды. Для скорости измельчите таблетку в порошок. Тщательно перемешайте до полного растворения. Питательный состав готов.

Как использовать глицин

Опрыскивание листьев: распылите раствор на листья раз в 2-3 недели, словно освежающий душ.

Полив под корень: во время полива замените воду на раствор глицина раз в 2-3 недели.

Предостережение

Прежде чем заливать раствором весь спатифиллум, проверьте на небольшом участке. Нанесите немного раствора на листья и понаблюдайте. Если всё в порядке, можно использовать подкормку на всём растении. Главное — умеренность. Не превышайте дозировку. Глицин полезен для ослабленных растений, нуждающихся в стимуляции, и в периоды активного роста и цветения. Здоровый спатифиллум, возможно, не нуждается в такой подкормке.

Забота и глицин подарят "женскому счастью" пышное цветение.

