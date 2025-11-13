Чтобы зацвела зимой: 4 совета по герани и один необычный прием для запуска цветения

Многие цветоводы со стажем, глядя на свои зелёные, но молчаливые герани в зимние месяцы, тихонько вздыхают. Кажется, что до весны им не дождаться буйства красок. Но не спешите отчаиваться! Герань – дама с характером, но если знать её секреты, она обязательно отблагодарит вас ярким цветением даже в самый лютый мороз. Канал «На даче у деда Егора» раскрыл несколько секретов, как разбудить спящую красавицу. Герань – не кочевник: Найдите ей тихое местечко Первое и главное правило – не дергайте герань! Этот цветок крайне не любит перемены мест. Каждое перетаскивание с подоконника на стол и обратно, словно дезориентирует растение, заставляя его испытывать стресс. Представьте себя, если бы вас внезапно переносили из комнаты в комнату, не объясняя куда и зачем – приятного мало, правда? Так и герань, найдите ей уютное постоянное место и не тревожьте по пустякам.

Солнце моё, взгляни на меня: Да будет свет! Герань – настоящий гелиофил, то есть любительница солнечного света. Зимой, когда световой день короткий, ей катастрофически не хватает естественного освещения. Поэтому без дополнительной подсветки не обойтись. Используйте лампы дневного света или специальные фитолампы. Но помните, во всём нужна мера! Дополнительное освещение должно длиться не более 10-12 часов в день. Представьте, что вы дарите герани искусственное солнышко, которое помогает ей не засыпать.