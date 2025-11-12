Что подарить до 1000 рублей на Новый год 2026 — сами бы не отказались от такого

Декабрь уже на пороге, и вместе с ним – ежегодный квест под названием "Поиск идеального подарка". Особенно непросто, когда бюджет ограничен, а желание порадовать близких, друзей и коллег – огромно. Но не стоит отчаиваться! Я собрал для вас подборку доступных и классных вариантов, которые не пробьют брешь в бюджете, но помогут проявить тепло, заботу и внимание. Готовьтесь удивлять без ущерба для кошелька!

Бюджетные идеи, от которых все будут в восторге: