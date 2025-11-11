Самый богатый и благоустроенный город России. Почему из него уезжают люди, но в итоге возвращаются

Фото из архива "ПроГорода"

Представьте себе город, который еще недавно возглавлял списки самых грязных мест России, а сегодня блистает в тройке самых благоустроенных! Фантастика? Нет, реальность. В 2023 году Магнитогорск, индустриальное сердце страны, совершил невероятный рывок и занял почетное третье место в общероссийском рейтинге, опередив многие города-миллионники. Секрет волшебного преображения: деньги решают все? В чем же секрет такого удивительного превращения? Ответ лежит на поверхности: деньги, помноженные на хозяйский подход. Конечно, градообразующий Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – это важная часть истории города, но не единственная. Сегодня в Магнитогорске работают более 30 крупных производств: от креативных IT-студий, разрабатывающих сложные программы, до современных химических заводов и компаний, занимающихся робототехникой. А прибыль одного только ММК в 2023 году перевалила за отметку в 190 миллиардов рублей! В пересчете на каждого жителя – это просто космическая сумма, абсолютный рекорд для всей России.

Но, как известно, деньги – это всего лишь инструмент. Главную скрипку в этом оркестре преобразований сыграл человеческий фактор. Нынешний мэр города, вошедший в список лучших управленцев страны, сделал ставку на чистоту и порядок. Магнитогорск превратился в огромную стройплощадку: старый асфальт уступает место новому покрытию, парки преображаются, а дворы и подъезды сияют свежей краской. Гости города в один голос восхищаются: "Вот это у вас дороги! Как будто взлетная полоса!"

Ложка дегтя в бочке меда: почему люди уезжают, несмотря на красоту? Но за внешним глянцем скрываются и серьезные проблемы, которые больно бьют по городу.