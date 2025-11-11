Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

12 вещей в доме, которые, как говорила бабушка, притягивают к себе невероятную удачу

12 вещей в доме, которые, как говорила бабушка, притягивают к себе невероятную удачуФото из архива "ПроГорода"

В каждом доме есть свои "якоря" – предметы, которые не просто служат для дела, а согревают душу, напоминая о важном и создавая ту самую неповторимую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова. Это вещи, способные влиять на наше настроение, формировать ощущение дома – места силы и спокойствия.

Создаем гармонию: символы, которые преображают пространство

  1. Подкова – талисман домашнего очага: Не просто сувенир, а настоящий хранитель! Разместите её концами вверх, словно чашу, чтобы она "собирала" счастье и удачу. Древние верили, что обход дома с подковой перед её установкой укрепляет связь с родным очагом, создавая вокруг атмосферу защищенности.

  • Постельное белье из натуральных тканей – островок спокойствия: Забудьте о синтетике! Лен или хлопок с нежными узорами превратят спальню в гавань умиротворения. Свежая постель становится не просто атрибутом отдыха, а символом порядка и заботы о себе, напрямую влияя на качество сна.

  • Слон с поднятым хоботом – символ устойчивости: Эта фигурка – не просто милый элемент декора. Она олицетворяет мудрость, силу и неспешное движение к цели. Слон напоминает о важности уверенности, размеренности и осознанности каждого шага.

  • Живые цветы – дыхание природы в вашем доме: Забудьте об искусственных букетах! Свежие цветы, будь то скромные полевые ромашки или изысканные садовые розы, мгновенно преображают пространство, наполняя его красками и ароматами жизни. Как говорил Паустовский, цветы – это "остатки рая на земле", кусочек природной гармонии в нашем доме.

  • Натуральные ароматы – душа вашего дома: Запахи способны творить чудеса! Цитрусовые взбодрят и наполнят энергией, розмарин поможет сконцентрироваться, а жасмин окутает романтикой. Ароматические свечи, палочки или саше с травами создадут неповторимый эмоциональный фон.

  • Водные элементы – символ обновления и движения: Небольшой фонтанчик, аквариум с рыбками или даже простая ваза с водой и плавающей свечой символизируют непрерывный поток жизни. Звук воды успокаивает, напоминая о вечном обновлении и гармонии с собой и окружающим миром.

  • Монеты – символ благодарности за достаток: Не прячьте мелочь в кошельке! Соберите красивые монетки в изящную вазу или шкатулку – это станет символом уважения к труду и материальному благополучию, напоминая о ценности каждой заработанной копейки.

  • Яркие фрукты – источник радости и витаминов: Не ограничивайтесь шоколадом и конфетами! Яблоки, апельсины, лимоны и другие яркие фрукты – это не только полезный перекус, но и настоящий "антидепрессант" в вазе. Их солнечные цвета поднимают настроение и создают атмосферу оптимизма.

  • Свечи – свет души и символ тепла: Пламя свечи не просто освещает комнату, оно очищает пространство от негатива, создает ощущение уюта и помогает настроиться на внутренние переживания. Свечи символизируют тепло человеческих отношений, искренность и душевность.

  • Колокольчик – тихий звук гармонии: Представьте: легкий ветерок, и в комнате раздается нежный перезвон колокольчика… Этот звук способен мгновенно изменить атмосферу, наполнив ее ощущением мира, согласия и спокойствия.

  • Красная нить – невидимая защита: Этот древний символ защиты и жизненной силы, повязанный на запястье или повешенный у входа в дом, служит напоминанием о связи между людьми и пространством, в котором они живут.

  • Янтарь – застывший солнечный свет: Даже небольшой кусочек янтаря на подоконнике или в шкатулке символизирует постоянное присутствие света, тепла и оптимизма в вашем доме. Он словно хранит в себе кусочек лета, согревая своим теплом даже в самые холодные дни.

    • Советы по созданию гармоничного пространства:

    • Проводите ревизию: Избавляйтесь от вещей, вызывающих негативные эмоции или воспоминания.
    • Поддерживайте чистоту и порядок: Чистый дом – чистая голова.
    • Регулярно проветривайте помещение: Свежий воздух – залог хорошего самочувствия и настроения.
    • Окружайте себя приятными воспоминаниями: Фотографии, сувениры из путешествий – пусть в доме будет то, что радует глаз и сердце.
    • Впустите стихии в дом: Используйте элементы воды, огня, земли и воздуха в декоре.

    Главный секрет гармоничного дома – не в количестве дорогих вещей, а в любви и заботе, с которыми мы наполняем свое жилое пространство. Именно эти незримые энергии становятся самым сильным оберегом нашего домашнего очага и создают ту самую атмосферу, в которой хочется жить, творить и быть счастливым.

    Экспертное замечание: Создание гармоничного пространства – это постоянный процесс самопознания и экспериментов. Прислушивайтесь к своим ощущениям, доверяйте своей интуиции и не бойтесь менять что-то в своем доме. Помните, что главное – это чтобы вам было комфортно и уютно в собственном доме.

    Источник: Просто о жизни и воспитании

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+