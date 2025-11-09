Не только авто: чем еще разрешено управлять водителям с категорией B

Водительское удостоверение с заветной литерой "B" – это не просто разрешение на управление легковушкой, это настоящий "швейцарский нож" для водителя! С ним открывается доступ к целому арсеналу транспортных средств, о которых многие даже не догадываются. Зачем ограничивать себя привычной машиной, если права категории "B" позволяют управлять куда более интересным парком техники без лишней бюрократии, переучивания и сдачи дополнительных экзаменов? Давайте раскроем все возможности этого водительского "ключа".

Получение "корочки" категории "B" – дело непростое: нужно отсидеть часы в автошколе, зубрить правила, доказать свою профпригодность на экзаменах. Из-за того, что все обучение проходит на легковых автомобилях, у многих складывается ошибочное впечатление, что "B" – это только про них. Но это серьезное заблуждение! Список доступных транспортных средств гораздо шире и интереснее, чем кажется на первый взгляд.