Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Не только авто: чем еще разрешено управлять водителям с категорией B

Не только авто: чем еще разрешено управлять водителям с категорией BФото из архива "Про Города"

Водительское удостоверение с заветной литерой "B" – это не просто разрешение на управление легковушкой, это настоящий "швейцарский нож" для водителя! С ним открывается доступ к целому арсеналу транспортных средств, о которых многие даже не догадываются. Зачем ограничивать себя привычной машиной, если права категории "B" позволяют управлять куда более интересным парком техники без лишней бюрократии, переучивания и сдачи дополнительных экзаменов? Давайте раскроем все возможности этого водительского "ключа".

Получение "корочки" категории "B" – дело непростое: нужно отсидеть часы в автошколе, зубрить правила, доказать свою профпригодность на экзаменах. Из-за того, что все обучение проходит на легковых автомобилях, у многих складывается ошибочное впечатление, что "B" – это только про них. Но это серьезное заблуждение! Список доступных транспортных средств гораздо шире и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Современные водительские права в виде пластиковой карты содержат целый набор подсказок. Перечень разрешенной техники детально указан на обратной стороне "корочки". Конечно, многое зависит от здоровья водителя, но базовый набор открывает доступ к управлению разными видами техники, что может пригодиться как в рабочей деятельности, так и в повседневной жизни, или даже во время отпуска.

Итак, что же на самом деле можно водить, имея права категории "B"?

  • Легковые автомобили: Это само собой разумеется. Пассажирские автомобили с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн и не более восьми пассажирских мест помимо водительского – это ваша основная зона ответственности.
  • Автомобили с прицепом: Вы можете буксировать прицеп с разрешенной максимальной массой до 750 кг без каких-либо дополнительных условий и разрешений. А если прицеп тяжелее, просто убедитесь, что общий вес автомобиля и прицепа не превышает 3,5 тонны. Вот тут и начинается самое интересное…
  • Трициклы и квадрициклы (подкатегория "B1"): Многие забывают о существовании подкатегории "B1", которая позволяет управлять компактными трициклами и квадрициклами с максимальной массой до 550 кг. Важное условие: речь идет только о моделях с автомобильным типом руля, то есть с "баранкой", а не о мотоциклах с мотоциклетным рулем (для них нужна категория "A"). Представьте себе: стильный трехколесный автомобиль для поездок по городу или маневренный квадроцикл для выездов на природу!
  • Мопеды и легкие скутеры (категория "M"): Удивительно, но факт: если у вас открыта категория "B", вам автоматически разрешено управлять современными мопедами и легкими скутерами с двигателем объемом до 50 кубических сантиметров и максимальной скоростью не более 50 км/ч. Это отличное решение для тех, кто хочет быстро и экономично перемещаться по городу, избегая пробок.

Водительское удостоверение категории "B" – это гораздо больше, чем просто право на вождение легковушки. Это пропуск в мир самых разных транспортных средств, возможность расширить свои навыки и горизонты. Знание всех этих тонкостей позволит вам использовать свои права максимально эффективно, и, возможно, откроет новые перспективы в работе, отдыхе и повседневной жизни.

Важно помнить!

При управлении любой техникой необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать особенности эксплуатации каждого транспортного средства и любые ограничения, связанные с вашим состоянием здоровья. Не пренебрегайте изучением технической документации и всегда удостоверяйтесь в наличии достаточных навыков для безопасного управления. Не забывайте и о региональных и местных нормативных актах, которые могут устанавливать дополнительные требования к определенным видам транспорта. Безопасность превыше всего!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+