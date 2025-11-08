Подруга прожила в Израиле 3 года и рассказала о 9 вещах, к которым так и не смогла привыкнуть

1. Зима близко, но батареи молчат: почему в Израиле нет центрального отопления?

Моя подруга Саша переехала в Израиль в 2021 году, получила гражданство и теперь живет в Хайфе на постоянной основе. Недавно я с ней созвонилась, ожидая услышать стандартные жалобы эмигранта: языковой барьер, непривычная еда… Но Саша рассказала о вещах, к которым русскому человеку адаптироваться очень непросто. Вот несколько особенностей израильской жизни, которые меня, мягко говоря, поразили:

Представьте себе: зима, +15 градусов, дожди, иногда даже снег. А в квартире – как в холодильнике! В Израиле нет центрального отопления. И это при том, что зимы бывают довольно сырыми и холодными.

"Каждый раз так неприятно, что дома холоднее, чем на улице", – жалуется Саша.

Спасаются кондиционерами или обогревателями, но это бьет по карману – электроэнергия здесь недешевая. Некоторые кутаются в теплые куртки и даже спят в них. Саше не повезло – у нее каменный пол, который летом спасает от жары, а зимой превращается в источник леденящего холода.

2. Мамад: зачем в каждой квартире бомбоубежище?

Пожалуй, самая необычная деталь израильской квартиры – "мамад", бронированная комната. Стены из особо прочного бетона, бронебойная сталь. Все дело в Законе о гражданской обороне 1951 года, который обязывает оборудовать жилые помещения системой защиты.

Сначала строили общие бомбоубежища в подвалах, но они оказались неэффективными. Поэтому "мамады" стали строить прямо в квартирах. Площадь – от 8 до 12 квадратных метров. В мирное время это обычная комната.

3. Сирены каждый день? Как израильтяне живут в условиях постоянной угрозы?

"В Израиле люди привыкли к сиренам и автоматически бегут в убежище. В Хайфе везде ходят солдаты с автоматами, а дети играют в сирену и прячутся", – рассказывает Саша.

Во время воздушной тревоги на телефон приходит оповещение с требованием укрыться в бомбоубежище. К такому образу жизни трудно привыкнуть.

4. Шаббат: когда вся страна уходит на выходной

Суббота в Израиле – святое. Это не просто выходной, а настоящий ритуал – Шаббат. Все дела откладываются, время посвящается Богу и семье. В домах зажигают свечи, устраивают трапезу, подают хлеб и вино.

"В Шаббат многое закрыто, например, любимые кафе. Все потому что работники тоже отдыхают. Это так не похоже на Москве, которая не спит 24/7", – говорит Саша.

Верующие идут в синагогу на праздничную службу и приветствуют друг друга "Шаббат шалом" – "хорошей субботы".

5. Уважение к простому труду: почему магистр наук моет посуду?

В Израиле не стесняются простых профессий. В кафе можно увидеть, как магистры и кандидаты наук моют посуду или готовят кофе.

"Здесь нормально, когда учишься – подрабатывать. Или, когда только переехал и ищешь работу. Я сама полтора года работала баристой", – делится Саша.

6. Хамсин: как выжить в израильской пустыне?

Летом в Израиле приходит "хамсин" – жаркий и сухой ветер из пустыни. Температура поднимается до +40… +49 градусов в тени. Без воды и крема от солнца можно сгореть заживо.

Нужно учитывать и перепады температур: днем жарко, вечером резко холодает. Так что теплая одежда всегда должна быть под рукой.

7. Цены кусаются: сколько стоит жизнь в Израиле?

Больше всего денег уходит на жилье. Купить квартиру могут позволить себе немногие. Аренда однокомнатной квартиры в Хайфе обойдется в 450–650 долларов.

Плюс муниципальный налог, оплата управдому и коммунальные платежи – в сумме около 730 долларов в месяц. Еда тоже недешевая: обед в кафе – от 10 долларов на человека.

Израиль – страна контрастов

Израиль – уникальная страна, где сочетаются древние традиции и современный образ жизни. Свобода здесь – неотъемлемая часть национального характера. Саше нравится жить в Хайфе. Когда я спрашиваю, когда она планирует вернуться в Россию, она пожимает плечами и говорит: "Скоро… очень скоро…" Но, похоже, Израиль навсегда оставил след в ее сердце.

Источник: Русские тайны

