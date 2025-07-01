"Нижняя полка только для еды по часам!" Новые правила РЖД вызвали гнев пассажиров
- 05:50 1 июля
- Дмитрий Перцев
С 2025 года путешествия по российским железным дорогам обещают стать комфортнее, благодаря обновлённым правилам РЖД, направленным на создание гармоничной атмосферы в вагонах. Однако, некоторые нововведения вызвали бурную негативную реакцию пассажиров.
Изменения затрагивают не только организацию пространства, но и культуру поведения в поездах.
Главное нововведение, вызвавшее гнев: использование нижних полок в купе. Если раньше нижняя полка считалась личным пространством, то с 2025 года её использование для приема пищи будет регламентировано:
- Завтрак: 7:00 – 10:00
- Обед: 12:00 – 15:00
- Ужин: 19:00 – 21:00
Это новшество призвано минимизировать конфликты между пассажирами, но многие считают его ущемлением прав тех, кто купил билеты на нижнюю полку. Для тех, кто хочет перекусить вне установленного времени, предлагаются откидные столики у окон или вагоны-рестораны.
Новые правила этикета:
- Телефонные разговоры: Рекомендуется сокращать разговоры до минимума и вести их тихо, в тамбуре.
- Музыка, фильмы, игры: Прослушивание музыки и просмотр фильмов только в наушниках.
- Видеозвонки и онлайн-встречи: Использовать специально оборудованные зоны, чтобы не беспокоить других пассажиров.
Эти рекомендации носят рекомендательный характер, но добровольное их соблюдение должно повысить комфорт поездки.
Внедрение новых правил РЖД – это шаг к созданию более комфортной и уважительной атмосферы в поездах, но реакция пассажиров показывает, что нововведение о нижних полках требует дополнительного обсуждения.
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