"Нижняя полка только для еды по часам!" Новые правила РЖД вызвали гнев пассажиров

С 2025 года путешествия по российским железным дорогам обещают стать комфортнее, благодаря обновлённым правилам РЖД, направленным на создание гармоничной атмосферы в вагонах. Однако, некоторые нововведения вызвали бурную негативную реакцию пассажиров.

Изменения затрагивают не только организацию пространства, но и культуру поведения в поездах.