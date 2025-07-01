Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Невидимый яд в вашей спальне: ученые выяснили, почему вы болеете - вот в чем причина

Невидимый яд в вашей спальне: ученые выяснили, почему вы болеете - вот в чем причинаshutterstock.com

Владельцы квартир в новостройках часто сталкиваются с проблемами качества воздуха в своих жилищах. Современные строительные материалы, к сожалению, могут быть источником опасных для здоровья веществ, таких как формальдегид и бензол. Эти летучие органические соединения (ЛОС) раздражают слизистые оболочки, ослабляют иммунитет и, как следствие, повышают восприимчивость к различным инфекциям.

Еще одна распространенная проблема новых домов – повышенная влажность. Она создает идеальные условия для развития плесени, споры которой являются сильными аллергенами и могут провоцировать астму, аллергические реакции и другие заболевания дыхательных путей. Особенно остро эта проблема стоит в квартирах с герметичными пластиковыми окнами и недостаточной вентиляцией.

Вредные химические соединения, выделяемые строительными материалами, имеют свойство накапливаться в организме, оказывая негативное влияние на иммунитет и общее состояние здоровья.

Как минимизировать риски и улучшить качество воздуха в новостройке:

  • Регулярно проветривайте помещения: Это самый простой и эффективный способ избавиться от вредных веществ и избыточной влажности.
  • Обеспечьте приток свежего воздуха с помощью вентиляционных клапанов: Они помогут обеспечить постоянный приток свежего воздуха даже при закрытых окнах.
  • Не препятствуйте циркуляции тепла от батарей: Поддержание оптимальной температуры способствует циркуляции воздуха и предотвращает образование конденсата.
  • Поддерживайте оптимальный микроклимат в доме: Важно следить за уровнем влажности и температурой в помещении.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости