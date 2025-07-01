Невидимый яд в вашей спальне: ученые выяснили, почему вы болеете - вот в чем причина

Владельцы квартир в новостройках часто сталкиваются с проблемами качества воздуха в своих жилищах. Современные строительные материалы, к сожалению, могут быть источником опасных для здоровья веществ, таких как формальдегид и бензол. Эти летучие органические соединения (ЛОС) раздражают слизистые оболочки, ослабляют иммунитет и, как следствие, повышают восприимчивость к различным инфекциям.

Еще одна распространенная проблема новых домов – повышенная влажность. Она создает идеальные условия для развития плесени, споры которой являются сильными аллергенами и могут провоцировать астму, аллергические реакции и другие заболевания дыхательных путей. Особенно остро эта проблема стоит в квартирах с герметичными пластиковыми окнами и недостаточной вентиляцией.