Невидимый яд в вашей спальне: ученые выяснили, почему вы болеете - вот в чем причина

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- 04:03 1 июля
- Денис Косяков
Владельцы квартир в новостройках часто сталкиваются с проблемами качества воздуха в своих жилищах. Современные строительные материалы, к сожалению, могут быть источником опасных для здоровья веществ, таких как формальдегид и бензол. Эти летучие органические соединения (ЛОС) раздражают слизистые оболочки, ослабляют иммунитет и, как следствие, повышают восприимчивость к различным инфекциям.
Еще одна распространенная проблема новых домов – повышенная влажность. Она создает идеальные условия для развития плесени, споры которой являются сильными аллергенами и могут провоцировать астму, аллергические реакции и другие заболевания дыхательных путей. Особенно остро эта проблема стоит в квартирах с герметичными пластиковыми окнами и недостаточной вентиляцией.
Вредные химические соединения, выделяемые строительными материалами, имеют свойство накапливаться в организме, оказывая негативное влияние на иммунитет и общее состояние здоровья.
Как минимизировать риски и улучшить качество воздуха в новостройке:
- Регулярно проветривайте помещения: Это самый простой и эффективный способ избавиться от вредных веществ и избыточной влажности.
- Обеспечьте приток свежего воздуха с помощью вентиляционных клапанов: Они помогут обеспечить постоянный приток свежего воздуха даже при закрытых окнах.
- Не препятствуйте циркуляции тепла от батарей: Поддержание оптимальной температуры способствует циркуляции воздуха и предотвращает образование конденсата.
- Поддерживайте оптимальный микроклимат в доме: Важно следить за уровнем влажности и температурой в помещении.
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