Сейчас стыдно включать эти две песни, а раньше это были мегахиты 1990-х

Эстрадная музыка в России 90-х была настоящим взрывом популярности, породив множество групп и исполнителей, чьи имена гремели на всю страну. Многие из этих песен стали настоящими гимнами эпохи, но время неумолимо, и сегодня некоторые из них вызывают у слушателей, особенно у молодежи, легкую улыбку и даже смущение.

Один из таких "жемчужин" прошлого – песня "Малолетка дура-дурой" группы "Ахи-вздохи". Выпущенная в 1999 году, она быстро завоевала сердца слушателей благодаря провокационному тексту и запоминающемуся мотиву. Однако сейчас текст песни может показаться неуместным и даже шокирующим для современной аудитории, воспитанной на других ценностях.