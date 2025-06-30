Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сейчас стыдно включать эти две песни, а раньше это были мегахиты 1990-х

Сейчас стыдно включать эти две песни, а раньше это были мегахиты 1990-хФото из архива "ПроГорода"

Эстрадная музыка в России 90-х была настоящим взрывом популярности, породив множество групп и исполнителей, чьи имена гремели на всю страну. Многие из этих песен стали настоящими гимнами эпохи, но время неумолимо, и сегодня некоторые из них вызывают у слушателей, особенно у молодежи, легкую улыбку и даже смущение.

Один из таких "жемчужин" прошлого – песня "Малолетка дура-дурой" группы "Ахи-вздохи". Выпущенная в 1999 году, она быстро завоевала сердца слушателей благодаря провокационному тексту и запоминающемуся мотиву. Однако сейчас текст песни может показаться неуместным и даже шокирующим для современной аудитории, воспитанной на других ценностях.

Еще один яркий пример – композиция "Какао" группы "Унесенные ветром". Этот трек, созданный композитором Дмитрием Чижовым и исполненный Татьяной Морозовой, в свое время получил престижную награду "Песня года" и стал символом успеха и признания. Сегодня подобные песни воспринимаются скорее как забавные артефакты ушедшей эпохи, вызывая прилив ностальгии и напоминая о кардинальных различиях в музыкальных вкусах и эстетических предпочтениях.

В общем, эти хиты 90-х, которые когда-то безраздельно властвовали на дискотеках и радиоволнах, сегодня вызывают умиление и теплые воспоминания о времени, когда музыкальные идеалы были совершенно иными. Они – своеобразные "приветы из прошлого", отражающие дух той противоречивой, но яркой эпохи.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости