Ученые назвали самый вредный для печени продукт – а в России его просто обожают

Фото из архива "ПроГорода"

Мы постоянно слышим о важности заботы о сердце и сосудах, беспокоимся об уровне холестерина, измеряем давление и ищем источники коллагена. Однако, о здоровье печени, ключевого органа, отвечающего за очистку организма от токсинов и переработку жиров, мы вспоминаем гораздо реже. А зря! Перегрузка печени неправильной пищей чревата серьезными последствиями. Недавние исследования выявили неожиданного врага для печени – обычную жареную картошку. Для многих это звучит как приговор любимому блюду, национальному достоянию кухонь разных поколений. Но, как выяснилось, регулярное употребление жареного картофеля может спровоцировать развитие жировой болезни печени, привести к хроническому воспалению и, в самых тяжелых случаях, даже к циррозу.

Главная опасность кроется в огромном количестве масла, используемого при жарке. Именно печень занимается расщеплением жиров, и чем больше жира поступает в организм, тем выше нагрузка на этот орган. Особенно вреден картофель, приготовленный во фритюре: картофель фри, как правило, не содержит ни клетчатки, ни полезных витаминов, зато изобилует трансжирами и быстрыми углеводами.