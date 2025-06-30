1 столовая ложка — грязь и масляный налет из изюма уйдут в момент: умные хозяйки моют сухофрукты только так

Сухофрукты – это не только лакомство, но и ценный источник витаминов. Однако, чтобы они приносили только пользу, важно тщательно их подготовить к употреблению. Обычного ополаскивания кипятком недостаточно, чтобы удалить всю грязь, пыль и остатки обработки, которые неизбежно скапливаются на поверхности изюма в процессе сушки и хранения. К тому же, многие производители используют диоксид серы для улучшения товарного вида, и его тоже необходимо удалять.

Телеграм-канал "Лайфхаки для ВСЕХ" делится простым и эффективным способом очистки изюма – с использованием пищевой соды. Сода – это натуральный адсорбент, который помогает вытянуть из сухофруктов даже глубоко въевшиеся загрязнения и маслянистый налет.