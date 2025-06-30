С 1 июля переводы с карты на карту будут облагаться налогом: с кого начнут требовать в первую очередь
- 09:40 30 июня
- Дмитрий Перцев
Социальные сети вновь захлестнула волна паники: "С 1 июля каждый перевод облагается налогом!". Эта новость вызвала бурю обсуждений и тревогу у многих, кто регулярно отправляет деньги близким, друзьям или коллегам. Но так ли все страшно на самом деле? Давайте проясним ситуацию и развеем необоснованные страхи.
Что же меняется с 1 июля? Официальный ответ ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) поспешила успокоить граждан: никаких новых налогов на переводы между физическими лицами не вводится! Существующая система контроля за движением средств на счетах граждан действует с 2014 года и нацелена не на автоматическое обложение налогом всех подряд, а на выявление незадекларированных доходов, вызывающих подозрения.
В каких случаях с перевода придется заплатить налог?
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается исключительно с фактически полученного дохода. Это значит, что если вы получили деньги в качестве оплаты за товар или услугу (например, продали вещь через интернет), то этот доход подлежит налогообложению. Если же перевод – это просто безвозмездная передача средств (подарок, помощь, возврат долга), то налог не платится, вне зависимости от размера суммы.
Переводы между близкими: особый случай и полная свобода
Особое внимание уделяется переводам между близкими родственниками: супругами, родителями и детьми, бабушками и внуками. Такие переводы признаются дарением и не облагаются налогом, независимо от того, как часто они совершаются и какие суммы переводятся. Вы можете без опасений помогать своим родным и близким!
Как налоговая контролирует денежные переводы?
Следует понимать, что налоговая служба не следит за каждой транзакцией на счетах всех граждан. Чтобы получить доступ к информации о движении средств по конкретному счету, необходимо провести проверку и получить специальное разрешение от ФНС. Это значит, что повседневные переводы между друзьями, знакомыми и родственниками не находятся под постоянным контролем.
Ключевой вывод: паниковать нет причин!
Основная причина распространения панических настроений – это неправильное понимание принципов налогового контроля. Налоги платят только те, кто получает доход и не декларирует его государству. Если вы переводите деньги в качестве подарка, оказываете помощь или просто возвращаете долг – вам совершенно не о чем беспокоиться.
Полезные советы и рекомендации:
- Четко декларируйте доходы: Если вы занимаетесь продажей товаров через интернет или оказываете какие-либо услуги, не забывайте учитывать полученный доход и подавать налоговую декларацию. Это поможет избежать возможных проблем с налоговой службой.
- Разберитесь с дарением: Дарение между близкими родственниками не облагается налогом, однако, если вы планируете передать крупную сумму денег постороннему человеку, рекомендуется проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом.
- Используйте надежные каналы для переводов: Осуществляйте переводы через официальные банковские приложения и системы. Сохраняйте все подтверждающие документы, чтобы в случае необходимости можно было доказать безвозмездный характер перевода.
- Не доверяйте непроверенной информации: Прежде чем верить новостям из социальных сетей, тщательно проверяйте информацию на официальных ресурсах ФНС и других государственных органов.
Распространяемые слухи о введении нового налога на переводы между физическими лицами – это очередная "страшилка", не имеющая под собой никаких реальных оснований. Действующие правила налогообложения доходов существуют уже давно, и обычные переводы между друзьями и родственниками по-прежнему не подлежат налогообложению. Главное – помнить, что налог платится с дохода, а не с каждого денежного перевода. Сохраняйте спокойствие, будьте внимательны и полагайтесь на проверенную информацию!
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