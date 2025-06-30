Крыжовник дуреет с этой прикормки: топ советов для выращивания ягод слаще меда

Крыжовник – любимый многими дачниками кустарник, радующий кисло-сладкими ягодами, настоящим кладезем витаминов и минералов. Уход за ним несложен, но знание некоторых тонкостей позволит вам собирать обильный урожай из года в год.

Крыжовник – светолюбивое растение , поэтому выбирайте для него солнечный участок. Недостаток света негативно скажется на количестве и вкусе ягод. К почвам крыжовник не слишком требователен, но лучше всего он растет на плодородных, хорошо дренированных грунтах.

Саженцы крыжовника с открытой корневой системой высаживают в открытый грунт осенью (за 2-3 недели до заморозков) или весной (до распускания почек). Контейнерные растения можно высаживать в течение всего вегетационного периода.

Выкопайте лунку глубиной около 50 см . Расстояние между кустами должно быть не менее 1 метра , а для сильнорослых сортов – 2 метра.

. Расстояние между кустами должно быть не менее , а для сильнорослых сортов – На дно лунки внесите смесь перегноя, золы и минеральных удобрений, например, суперфосфата . Это обеспечит саженцу хороший старт.

. Это обеспечит саженцу хороший старт. При посадке корневая шейка саженца должна быть на 5 см выше уровня земли. После засыпки землей и уплотнения почвы обильно полейте куст (около 5 литров для молодого растения) и замульчируйте торфом или перегноем.

Уход за крыжовником: полив, подкормка, обрезка:

В дальнейшем уход за крыжовником заключается в регулярном рыхлении почвы, удалении сорняков и подкормках. Подкармливайте кустарник после цветения и после сбора урожая.

Не забывайте про регулярную обрезку. В первые годы формируйте крону, а начиная с четвертого года, прореживайте куст, удаляя старые, больные и загущающие ветви.

Когда и как собирать урожай:

Плоды крыжовника бывают разных цветов – от зеленых до бордовых и оранжевых. Сроки созревания зависят от сорта: ранние сорта созревают в июле, поздние – в августе.

Собирать ягоды лучше утром или вечером, в прохладную погоду. Учитывайте, что многие сорта крыжовника имеют колючие ветки, поэтому наденьте перчатки. Существуют также бесшипные сорта, облегчающие сбор урожая.

Кусты крыжовника рекомендуется обновлять каждые 15-25 лет, не дожидаясь их старения и снижения урожайности.

Польза крыжовника: витаминный коктейль для здоровья:

Крыжовник – настоящий кладезь витаминов (A, B, C, E), бета-каротина, а также микроэлементов, таких как калий, кальций, кремний, марганец, медь и железо.

Регулярное употребление крыжовника (не более 200 грамм в день) полезно для нервной системы благодаря содержанию витаминов группы B и магния. Крыжовник также способствует выведению шлаков и токсинов из организма, снижает артериальное давление и поддерживает репродуктивную функцию.

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