Крыжовник дуреет с этой прикормки: топ советов для выращивания ягод слаще меда
- 08:15 30 июня
- Дмитрий Перцев
Крыжовник – любимый многими дачниками кустарник, радующий кисло-сладкими ягодами, настоящим кладезем витаминов и минералов. Уход за ним несложен, но знание некоторых тонкостей позволит вам собирать обильный урожай из года в год.
Выбираем идеальное место для крыжовника:
Крыжовник – светолюбивое растение, поэтому выбирайте для него солнечный участок. Недостаток света негативно скажется на количестве и вкусе ягод. К почвам крыжовник не слишком требователен, но лучше всего он растет на плодородных, хорошо дренированных грунтах.
Посадка саженцев: осень или весна?
Саженцы крыжовника с открытой корневой системой высаживают в открытый грунт осенью (за 2-3 недели до заморозков) или весной (до распускания почек). Контейнерные растения можно высаживать в течение всего вегетационного периода.
- Выкопайте лунку глубиной около 50 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 метра, а для сильнорослых сортов – 2 метра.
- На дно лунки внесите смесь перегноя, золы и минеральных удобрений, например, суперфосфата. Это обеспечит саженцу хороший старт.
- При посадке корневая шейка саженца должна быть на 5 см выше уровня земли. После засыпки землей и уплотнения почвы обильно полейте куст (около 5 литров для молодого растения) и замульчируйте торфом или перегноем.
Уход за крыжовником: полив, подкормка, обрезка:
В дальнейшем уход за крыжовником заключается в регулярном рыхлении почвы, удалении сорняков и подкормках. Подкармливайте кустарник после цветения и после сбора урожая.
Не забывайте про регулярную обрезку. В первые годы формируйте крону, а начиная с четвертого года, прореживайте куст, удаляя старые, больные и загущающие ветви.
Когда и как собирать урожай:
Плоды крыжовника бывают разных цветов – от зеленых до бордовых и оранжевых. Сроки созревания зависят от сорта: ранние сорта созревают в июле, поздние – в августе.
Собирать ягоды лучше утром или вечером, в прохладную погоду. Учитывайте, что многие сорта крыжовника имеют колючие ветки, поэтому наденьте перчатки. Существуют также бесшипные сорта, облегчающие сбор урожая.
Кусты крыжовника рекомендуется обновлять каждые 15-25 лет, не дожидаясь их старения и снижения урожайности.
Польза крыжовника: витаминный коктейль для здоровья:
Крыжовник – настоящий кладезь витаминов (A, B, C, E), бета-каротина, а также микроэлементов, таких как калий, кальций, кремний, марганец, медь и железо.
Регулярное употребление крыжовника (не более 200 грамм в день) полезно для нервной системы благодаря содержанию витаминов группы B и магния. Крыжовник также способствует выведению шлаков и токсинов из организма, снижает артериальное давление и поддерживает репродуктивную функцию.
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