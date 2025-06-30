Это масло всегда берите: в Роскачестве указали на самые лучшие марки подсолнечного масла

Среди исследованных образцов, 12 марок были отнесены к первому сорту, 7 – к высшему, а для 2 брендов сортность не была указана на упаковке . Производители представляли различные регионы России: от Самарской и Воронежской областей до Краснодарского края и Республики Татарстан. Ценовой диапазон варьировался значительно – от 8,8 до 138,9 рублей за 100 граммов продукта.

В 2025 году эксперты Роскачества провели масштабную проверку качества и безопасности подсолнечного масла, охватив 21 популярный бренд . Исследование включало анализ продукции по 44 ключевым параметрам , чтобы предоставить потребителям самую актуальную информацию о доступных вариантах.

Результаты экспертизы порадовали: 19 из 21 протестированных образцов отвечают повышенным требованиям и могут претендовать на престижный российский Знак качества.

"Я люблю готовить"

"Злато"

"Ласка"

"Аннинское"

"Урожайное"

"Щедрое лето"

"Корона изобилия"

"ВкусВилл"

"Светлица"

Spar

"Щедрый год"

"Красная цена"

Mr.Ricco

"Миладора"

Ideal

"Благо"

"Золотая семечка"

"Олейна"

Бренд "Слобода" также подтвердил соответствие требованиям для использования Знака качества.

Безопасность превыше всего:

Особое внимание было уделено содержанию глицидиловых эфиров – веществ, которые в больших количествах могут представлять опасность для здоровья. В 20 образцах концентрация этих веществ оказалась значительно ниже допустимых норм. Лишь в масле "Затея" было выявлено незначительное превышение установленного показателя.

Содержание трансжиров во всех исследованных марках не превысило 1%, что подтверждает безопасность продукции. Концентрация бенз(а)пирена – известного канцерогена – также находилась на минимальном и безопасном уровне. Только один образец не смог соответствовать высоким требованиям Роскачества по кислотному числу.

Вывод:

В заключение, результаты масштабного исследования Роскачества говорят о высоком качестве большинства представленных на рынке брендов подсолнечного масла. Потребители могут смело ориентироваться на полученные данные при выборе масла, чтобы приобретать безопасную и качественную продукцию для своей семьи. Этот рейтинг станет надежным помощником в принятии осознанного решения при покупке.

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