Это масло всегда берите: в Роскачестве указали на самые лучшие марки подсолнечного масла
- 07:15 30 июня
- Дмитрий Перцев
В 2025 году эксперты Роскачества провели масштабную проверку качества и безопасности подсолнечного масла, охватив 21 популярный бренд. Исследование включало анализ продукции по 44 ключевым параметрам, чтобы предоставить потребителям самую актуальную информацию о доступных вариантах.
Среди исследованных образцов, 12 марок были отнесены к первому сорту, 7 – к высшему, а для 2 брендов сортность не была указана на упаковке. Производители представляли различные регионы России: от Самарской и Воронежской областей до Краснодарского края и Республики Татарстан. Ценовой диапазон варьировался значительно – от 8,8 до 138,9 рублей за 100 граммов продукта.
Результаты экспертизы порадовали: 19 из 21 протестированных образцов отвечают повышенным требованиям и могут претендовать на престижный российский Знак качества.
В числе лидеров оказались такие известные марки:
- "Я люблю готовить"
- "Злато"
- "Ласка"
- "Аннинское"
- "Урожайное"
- "Щедрое лето"
- "Корона изобилия"
- "ВкусВилл"
- "Светлица"
- Spar
- "Щедрый год"
- "Красная цена"
- Mr.Ricco
- "Миладора"
- Ideal
- "Благо"
- "Золотая семечка"
- "Олейна"
Бренд "Слобода" также подтвердил соответствие требованиям для использования Знака качества.
Безопасность превыше всего:
Особое внимание было уделено содержанию глицидиловых эфиров – веществ, которые в больших количествах могут представлять опасность для здоровья. В 20 образцах концентрация этих веществ оказалась значительно ниже допустимых норм. Лишь в масле "Затея" было выявлено незначительное превышение установленного показателя.
Содержание трансжиров во всех исследованных марках не превысило 1%, что подтверждает безопасность продукции. Концентрация бенз(а)пирена – известного канцерогена – также находилась на минимальном и безопасном уровне. Только один образец не смог соответствовать высоким требованиям Роскачества по кислотному числу.
Вывод:
В заключение, результаты масштабного исследования Роскачества говорят о высоком качестве большинства представленных на рынке брендов подсолнечного масла. Потребители могут смело ориентироваться на полученные данные при выборе масла, чтобы приобретать безопасную и качественную продукцию для своей семьи. Этот рейтинг станет надежным помощником в принятии осознанного решения при покупке.
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