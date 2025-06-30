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Это масло всегда берите: в Роскачестве указали на самые лучшие марки подсолнечного масла

Это масло всегда берите: в Роскачестве указали на самые лучшие марки подсолнечного маслаФото из архива "Про Города"

В 2025 году эксперты Роскачества провели масштабную проверку качества и безопасности подсолнечного масла, охватив 21 популярный бренд. Исследование включало анализ продукции по 44 ключевым параметрам, чтобы предоставить потребителям самую актуальную информацию о доступных вариантах.

Среди исследованных образцов, 12 марок были отнесены к первому сорту, 7 – к высшему, а для 2 брендов сортность не была указана на упаковке. Производители представляли различные регионы России: от Самарской и Воронежской областей до Краснодарского края и Республики Татарстан. Ценовой диапазон варьировался значительно – от 8,8 до 138,9 рублей за 100 граммов продукта.

Результаты экспертизы порадовали: 19 из 21 протестированных образцов отвечают повышенным требованиям и могут претендовать на престижный российский Знак качества.

В числе лидеров оказались такие известные марки:

  • "Я люблю готовить"
  • "Злато"
  • "Ласка"
  • "Аннинское"
  • "Урожайное"
  • "Щедрое лето"
  • "Корона изобилия"
  • "ВкусВилл"
  • "Светлица"
  • Spar
  • "Щедрый год"
  • "Красная цена"
  • Mr.Ricco
  • "Миладора"
  • Ideal
  • "Благо"
  • "Золотая семечка"
  • "Олейна"

Бренд "Слобода" также подтвердил соответствие требованиям для использования Знака качества.

Безопасность превыше всего:

Особое внимание было уделено содержанию глицидиловых эфиров – веществ, которые в больших количествах могут представлять опасность для здоровья. В 20 образцах концентрация этих веществ оказалась значительно ниже допустимых норм. Лишь в масле "Затея" было выявлено незначительное превышение установленного показателя.

Содержание трансжиров во всех исследованных марках не превысило 1%, что подтверждает безопасность продукции. Концентрация бенз(а)пирена – известного канцерогена – также находилась на минимальном и безопасном уровне. Только один образец не смог соответствовать высоким требованиям Роскачества по кислотному числу.

Вывод:

В заключение, результаты масштабного исследования Роскачества говорят о высоком качестве большинства представленных на рынке брендов подсолнечного масла. Потребители могут смело ориентироваться на полученные данные при выборе масла, чтобы приобретать безопасную и качественную продукцию для своей семьи. Этот рейтинг станет надежным помощником в принятии осознанного решения при покупке.

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