Пассажиры верхних полок в поездах РЖД теперь смогут использовать нижние только с разрешения попутчиков

Российские железные дороги (РЖД) внедрили ряд важных изменений, призванных сделать поездки в поездах более комфортными и снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Новые правила касаются перемещения пассажиров, использования гаджетов, провоза багажа и борьбы с курением. Давайте детально разберем эти нововведения и узнаем, как они повлияют на ваше следующее путешествие.

Самое заметное изменение касается порядка использования полок в плацкартных и купейных вагонах. Теперь, чтобы подняться с нижней полки на верхнюю, пассажиру, занимающему нижнее место, потребуется получить согласие соседа снизу. Это правило призвано урегулировать часто возникающие споры о праве пользования столиком и личным пространством.

Исключение из правил: время приема пищи. В определенные часы пассажиры с верхних полок могут пользоваться столиком для еды:

Завтрак: с 7:00 до 10:00

с 7:00 до 10:00 Обед: с 12:00 до 15:00

с 12:00 до 15:00 Ужин: с 19:00 до 21:00

Однако, даже в отведенное для приема пищи время, важно проявлять уважение к своему попутчику и стараться не причинять ему неудобств. Вежливость и тактичность – залог мирного соседства в поезде.

Тишина – наше всё: никаких громких звуков без наушников

РЖД всерьез взялись за создание комфортной акустической среды в вагонах. Теперь громкое прослушивание музыки, просмотр фильмов, участие в онлайн-встречах и совершение деловых звонков допускается только с использованием наушников. Это правило распространяется на все типы вагонов и действует круглосуточно.

Особое внимание: соблюдение тишины в ночное время (обычно с 23:00 до 6:00) является обязательным. Не забывайте, что в поезде находятся люди, которые хотят выспаться и отдохнуть.

Нарушение тишины может привести к конфликтам с другими пассажирами и замечаниям со стороны проводников. Лучше заранее позаботиться о наушниках и наслаждаться любимым контентом, не мешая окружающим.

Багаж под контролем: безопасность и удобство для всех

Правила перевозки багажа также стали более строгими. Теперь запрещено размещать крупногабаритный багаж в проходах и у выходов из вагона. Это делается для обеспечения безопасности пассажиров, предотвращения травм и обеспечения свободного прохода.

Где размещать багаж?

На багажных полках (верхних и нижних).

Под нижними сиденьями (если позволяет конструкция вагона).

Помните, что за сохранность вашего багажа отвечаете вы сами. Ценные вещи рекомендуется брать с собой на полку.

Забота о здоровье: курению – нет!

РЖД продолжает непримиримую борьбу с курением в поездах. Запрет на курение распространяется на все типы сигарет, включая электронные (вейпы). Нарушители будут строго наказываться.

Последствия курения в поезде:

Штраф (сумма штрафа значительно увеличена).

Высадка из поезда на ближайшей станции (в случае злостного нарушения).

Проводники обязаны оперативно сообщать о фактах курения. Помните, что курение в поезде не только нарушает правила, но и создает дискомфорт для других пассажиров. Если вам необходимо покурить, дождитесь остановки поезда на станции и сделайте это в специально отведенных для этого местах.

Что изменилось в сумме?

Новые правила РЖД направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров во время поездок. Они регулируют различные аспекты путешествия, от использования полок и гаджетов до провоза багажа и соблюдения тишины. Соблюдение этих правил – это не только обязанность каждого пассажира, но и проявление уважения к своим попутчикам.

Основные выводы:

Пользование полками: Только с согласия пассажира, занимающего нижнюю полку (кроме времени приема пищи).

Только с согласия пассажира, занимающего нижнюю полку (кроме времени приема пищи). Шум: Только в наушниках.

Только в наушниках. Багаж: Не в проходах и у выходов.

Не в проходах и у выходов. Курение: Полный запрет (включая вейпы).

Внимательное отношение к новым правилам и соблюдение норм поведения – залог приятной и спокойной поездки для всех пассажиров. Давайте вместе сделаем путешествия по железной дороге комфортными и безопасными!

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