Салат "Наслаждение" идеален на Новый Год: В разы круче опостылевших "Оливье" и "Шубы"

Приготовление:

Куриное филе: Вымойте куриное филе под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте филе небольшими кубиками, примерно 1,5-2 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте курицу до готовности и золотистого цвета. Посолите и приправьте специями по вкусу. Дайте курице немного остыть.

Подготовка овощей: Очистите луковицу и нарежьте ее полукольцами или четвертькольцами. Если лук слишком острый, можно обдать его кипятком или замариновать в небольшом количестве уксуса с сахаром на 10-15 минут. Листовой салат тщательно вымойте, обсушите и порвите руками на небольшие кусочки.

Сыр и гренки: Натрите твердый сыр на крупной терке. Нарежьте белый хлеб небольшими кубиками. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте хлебные кубики до золотистого цвета и хрустящей корочки. Важно постоянно перемешивать гренки, чтобы они не подгорели.

Заправка: В небольшой миске смешайте растительное масло и горчицу до однородной консистенции. Можно добавить немного лимонного сока или бальзамического уксуса для придания заправке более яркого вкуса.