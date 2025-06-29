Салат "Наслаждение" идеален на Новый Год: В разы круче опостылевших "Оливье" и "Шубы"
- 19:07 29 июня
- Служба новостей
Несмотря на то, что до новогодних праздников еще есть время, многие хозяйки уже сейчас продумывают праздничное меню, чтобы удивить своих близких и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Хотите попробовать что-то новое вместо традиционных "Оливье" и "Шубы"? Предлагаем вам рецепт салата "Наслаждение" – легкого, аппетитного и очень простого в приготовлении! Этот салат точно станет звездой вашего новогоднего стола.
Что делает салат "Наслаждение" особенным?
Этот салат отличается нежным вкусом, приятной текстурой и ярким внешним видом. Сочетание куриного филе, хрустящих гренок, сладкого лука, свежего салата и пикантной заправки создает неповторимый букет вкусов, который придется по душе даже самым взыскательным гурманам. Кроме того, салат готовится очень быстро и легко, что особенно ценно в предпраздничной суете.
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе (грудка или бедро без кости);
- 100 г белого хлеба (лучше вчерашнего, чтобы было легче нарезать);
- 1 сладкая луковица (красный или белый лук);
- Пучок листового салата (микс салатов, ромен, айсберг);
- 100 г твердого сыра (российский, голландский, пармезан);
- Соль и специи по вкусу (черный перец, паприка, сушеный чеснок);
- 0,5 ст. л. растительного масла без запаха (подсолнечное, оливковое);
- 0,5 ст. л. горчицы (обычная, дижонская, зернистая).
Приготовление:
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Куриное филе: Вымойте куриное филе под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте филе небольшими кубиками, примерно 1,5-2 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте курицу до готовности и золотистого цвета. Посолите и приправьте специями по вкусу. Дайте курице немного остыть.
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Подготовка овощей: Очистите луковицу и нарежьте ее полукольцами или четвертькольцами. Если лук слишком острый, можно обдать его кипятком или замариновать в небольшом количестве уксуса с сахаром на 10-15 минут. Листовой салат тщательно вымойте, обсушите и порвите руками на небольшие кусочки.
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Сыр и гренки: Натрите твердый сыр на крупной терке. Нарежьте белый хлеб небольшими кубиками. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте хлебные кубики до золотистого цвета и хрустящей корочки. Важно постоянно перемешивать гренки, чтобы они не подгорели.
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Заправка: В небольшой миске смешайте растительное масло и горчицу до однородной консистенции. Можно добавить немного лимонного сока или бальзамического уксуса для придания заправке более яркого вкуса.
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Сборка салата: На плоское блюдо или в салатник выложите порванные листья салата. Сверху добавьте обжаренное куриное филе, нарезанный лук, тертый сыр и гренки. Посолите салат по вкусу и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Полейте салат заправкой из масла и горчицы непосредственно перед подачей на стол, чтобы гренки не размокли.
Советы и секреты:
- Для более насыщенного вкуса курицу можно замариновать в соевом соусе с чесноком и имбирем перед обжариванием.
- Вместо белого хлеба можно использовать ржаной или мультизерновой хлеб для приготовления гренок.
- В салат можно добавить другие ингредиенты по своему вкусу, например, консервированную кукурузу, помидоры черри, болгарский перец или вареные яйца.
- Для приготовления заправки можно использовать оливковое масло первого отжима и дижонскую горчицу.
- Салат "Наслаждение" лучше подавать сразу после приготовления, чтобы гренки оставались хрустящими, а салат свежим.
Салат "Наслаждение" – это отличный выбор для тех, кто хочет разнообразить свое новогоднее меню и удивить своих близких новым и вкусным блюдом. Приятного аппетита!
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