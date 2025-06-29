Бывшие сотрудники "Магнита" и "Пятерочки" рассказали, почему нельзя никогда покупать конфеты на развес

Любите покупать конфеты на развес? Это удобно и позволяет выбрать любимые сорта. Но за этой кажущейся выгодой скрывается то, о чем не любят говорить ни продавцы, ни крупные сети, стремящиеся к большей прибыли.

Автор популярного блога поделилась историей, которая заставила её навсегда отказаться от развесных сладостей. В супермаркете она увидела, как пожилая женщина прямо в зале открывала обёртки развесных конфет, нюхала их, а порой, казалось, даже пробовала на вкус.