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Бывшие сотрудники "Магнита" и "Пятерочки" рассказали, почему нельзя никогда покупать конфеты на развес

Бывшие сотрудники "Магнита" и "Пятерочки" рассказали, почему нельзя никогда покупать конфеты на развесФото из архива "Про Города"

Любите покупать конфеты на развес? Это удобно и позволяет выбрать любимые сорта. Но за этой кажущейся выгодой скрывается то, о чем не любят говорить ни продавцы, ни крупные сети, стремящиеся к большей прибыли.

Автор популярного блога поделилась историей, которая заставила её навсегда отказаться от развесных сладостей. В супермаркете она увидела, как пожилая женщина прямо в зале открывала обёртки развесных конфет, нюхала их, а порой, казалось, даже пробовала на вкус.

"Я была в шоке! Получается, я покупаю конфеты, которые кто-то уже трогал, нюхал, а может, и облизывал?! Это нарушение всех норм гигиены!" – возмущается блогер.

Но это не все сюрпризы, которые могут ждать покупателей развесных конфет. Источники, работающие в магазинах, рассказывают, что просроченные конфеты часто смешивают со свежими. Отличить их визуально почти невозможно, особенно в обёртке.

Поэтому, эксперты советуют: если вам важно здоровье и вы не хотите рисковать, покупайте конфеты только в заводской упаковке. Это снижает риск контакта с чужими руками и даёт хоть какую-то гарантию свежести и качества.

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