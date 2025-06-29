Бывшие сотрудники "Магнита" и "Пятерочки" рассказали, почему нельзя никогда покупать конфеты на развес
- 17:01 29 июня
- Дмитрий Перцев
Любите покупать конфеты на развес? Это удобно и позволяет выбрать любимые сорта. Но за этой кажущейся выгодой скрывается то, о чем не любят говорить ни продавцы, ни крупные сети, стремящиеся к большей прибыли.
Автор популярного блога поделилась историей, которая заставила её навсегда отказаться от развесных сладостей. В супермаркете она увидела, как пожилая женщина прямо в зале открывала обёртки развесных конфет, нюхала их, а порой, казалось, даже пробовала на вкус.
"Я была в шоке! Получается, я покупаю конфеты, которые кто-то уже трогал, нюхал, а может, и облизывал?! Это нарушение всех норм гигиены!" – возмущается блогер.
Но это не все сюрпризы, которые могут ждать покупателей развесных конфет. Источники, работающие в магазинах, рассказывают, что просроченные конфеты часто смешивают со свежими. Отличить их визуально почти невозможно, особенно в обёртке.
Поэтому, эксперты советуют: если вам важно здоровье и вы не хотите рисковать, покупайте конфеты только в заводской упаковке. Это снижает риск контакта с чужими руками и даёт хоть какую-то гарантию свежести и качества.
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