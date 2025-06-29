Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о новых жестких нормах

Ситуация №1: Скважина для себя, вода – для соседей

Собственная скважина – это удобное решение для автономного водоснабжения частного дома. Однако, за пользование этим ресурсом нужно соблюдать определенные правила, иначе можно получить штраф. Судебная практика показывает, что незнание законов не освобождает от ответственности. Разберем два примера, когда владельцы скважин заплатили за воду на своем участке.

Закон "О недрах" разрешает гражданам использовать подземные воды из скважин на своих участках без лицензии, если соблюдены условия:

Нарушение этих правил – повод для штрафа за незаконное пользование недрами (ст. 19).

Пример из практики: Житель СНТ разрешил соседям пользоваться своей скважиной, так как на их участках вода была загрязнена. Соседи компенсировали ему часть затрат на установку скважины. Однако, специалисты министерства природных ресурсов решили, что раз водой пользуется не только владелец участка, нужна лицензия. В итоге, владельца скважины оштрафовали на 3 000 рублей (Пермский районный суд, № 12-297/2017).

Ситуация №2: Вода из скважины для бизнеса

Даже если скважина находится на личном участке, штраф за отсутствие лицензии можно получить, если вода используется в предпринимательской деятельности.

Примеры: Хозяйку кафе оштрафовали за использование воды из нелицензированной скважины для нужд заведения. Главу крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали на 30 000 рублей за то, что скот, разводимый на продажу, пил воду из скважины без лицензии (информация от юриста Ирины Сиваковой).

Вывод: Использование скважин требует соблюдения законов. Необходимо четко понимать, для каких целей используется вода и в каких объемах, чтобы избежать штрафов и юридических проблем.

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