Самым невкусным блюдом мира признали салат из России: не догадаетесь, о каком именно речь

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Готовы ли вы проверить границы своей кулинарной смелости? Сервис TasteAtlas, известный своими рейтингами блюд со всего мира, представил список из 50 самых противоречивых и, прямо скажем, отталкивающих деликатесов. Возглавил этот "хит-парад" якутский салат "Индигирка", получивший унизительные 1,8 балла из 10 возможных. Интересно, что при составлении рейтинга TasteAtlas намеренно исключил оценки жителей стран, где эти блюда традиционно готовят. По мнению сервиса, это позволило избежать "патриотической предвзятости" и получить более объективную картину вкусовых предпочтений.

Но что же такого ужасного в этой "Индигирке"? На первый взгляд, рецепт кажется вполне безобидным: рыба, лук, растительное масло, соль и перец. Подвох кроется в главном ингредиенте - сыром замороженном филе рыбы, которое нарезается мелкими кубиками и подается в таком виде. Представьте себе: хрустящие кусочки ледяной рыбы, которые нужно жевать! Неудивительно, что такая текстура и вкус пришлись по душе далеко не всем.