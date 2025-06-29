Самым невкусным блюдом мира признали салат из России: не догадаетесь, о каком именно речь
- 12:06 29 июня
- Дмитрий Перцев
Готовы ли вы проверить границы своей кулинарной смелости? Сервис TasteAtlas, известный своими рейтингами блюд со всего мира, представил список из 50 самых противоречивых и, прямо скажем, отталкивающих деликатесов. Возглавил этот "хит-парад" якутский салат "Индигирка", получивший унизительные 1,8 балла из 10 возможных.
Интересно, что при составлении рейтинга TasteAtlas намеренно исключил оценки жителей стран, где эти блюда традиционно готовят. По мнению сервиса, это позволило избежать "патриотической предвзятости" и получить более объективную картину вкусовых предпочтений.
Но что же такого ужасного в этой "Индигирке"? На первый взгляд, рецепт кажется вполне безобидным: рыба, лук, растительное масло, соль и перец. Подвох кроется в главном ингредиенте - сыром замороженном филе рыбы, которое нарезается мелкими кубиками и подается в таком виде. Представьте себе: хрустящие кусочки ледяной рыбы, которые нужно жевать! Неудивительно, что такая текстура и вкус пришлись по душе далеко не всем.
"Как это вообще можно есть?!" - вопрошают потрясенные пользователи в комментариях под рейтингом. Однако нашлись и немногочисленные защитники "Индигирки", которые заявили, что это "одно из лучших блюд, которые они когда-либо пробовали", и что для его понимания "нужен правильный настрой".
Стоит отметить, что "Индигирка" - далеко не единственный "экзотический" представитель мировой кухни, попавший в антирейтинг TasteAtlas. В первую пятерку "самых невкусных" также вошли:
- Канадский торт из слоев пиццы - кулинарный кошмар, сочетающий в себе несочетаемое.
- Исландский хакарль - ферментированное мясо гренландской акулы, обладающее резким запахом и специфическим вкусом, который способен выдержать далеко не каждый.
- Анисовые конфеты из Франции - сладость с ярко выраженным анисовым вкусом, который многие считают слишком навязчивым.
- Жареные пауки из Камбоджи - хрустящее лакомство, которое, безусловно, не для слабонервных.
Так что, если вы думаете, что холодец или окрошка - это странно и "на любителя", просто взгляните на этот список. Мир кулинарии гораздо более разнообразен и непредсказуем, чем нам кажется! Возможно, пришло время расширить свои гастрономические горизонты и попробовать что-то действительно необычное? Но будьте готовы к тому, что ваши вкусовые рецепторы могут быть шокированы!
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