Кидаю 3 кусочка в чайник — и накипь пропадает моментально: лайфхак безопасен для здоровья и прибора

Накипь в чайнике портит вкус воды и сокращает срок службы прибора. Многие хозяйки используют уксус, но это не всегда безопасно из-за резкого запаха. Сайт BurdaStyle предлагает экологичную и приятную альтернативу: используйте лимон!

Лимонная кислота в лимоне эффективно борется с накипью, при этом безопасна для здоровья и окружающей среды. После обработки чайника останется приятный цитрусовый аромат.