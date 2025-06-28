Аномальная жара накроет Россию в июле: в каких регионах термометры разогреются до +37
- 11:19 28 июня
- Служба новостей
Гидрометцентр России предупреждает: в июле ряд регионов страны накроет волна экстремальной жары. Роман Вильфанд, научный руководитель учреждения, заявил о надвигающейся опасности для жителей Сибири и Дальнего Востока – температура воздуха может взлететь до +37°С и выше!
Жаркий июль: какие регионы в зоне максимального риска?
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Западная Сибирь: эпицентр зноя. По прогнозам синоптиков, Западная Сибирь первой ощутит на себе воздействие аномальной жары. В Томской, Омской и Новосибирской областях ожидается +30…+34°С, что значительно превышает средние показатели для этого времени года.
Кемеровская область, Алтайский край и Республика Алтай: будьте осторожны! В этих регионах столбики термометров поднимутся до +29…+35°С. Врачи призывают к особой бдительности пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – для них жара может представлять серьезную угрозу.
Восточная Сибирь и Забайкалье: пик жары – до +37°С. Красноярский край и Иркутская область также попадут под влияние зноя – здесь ожидается +30…+35°С. Самые высокие температуры прогнозируются в Республике Тыва – до +35…+37°С. В Бурятии и Забайкальском крае воздух прогреется до +33…+37°С, что создает повышенный риск для здоровья.
Где можно будет передохнуть от жары? К счастью, не вся территория России окажется во власти пекла. Например, во Владимирской области прогнозируется умеренная температура – не выше +24°С, а периодические дожди помогут сохранить свежесть.
Как выжить в аномальную жару: советы экспертов.
Гидрометцентр настоятельно рекомендует россиянам отнестись к предупреждениям со всей серьезностью и заранее подготовиться к экстремальным погодным условиям. Соблюдение простых правил поможет избежать негативных последствий для здоровья и легче пережить период высоких температур:
- Старайтесь избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно в самые жаркие часы – с 11:00 до 16:00.
- Носите головные уборы (шляпы, кепки, панамы) и одежду светлых тонов из натуральных тканей.
- Пейте больше воды (не менее 2–2,5 литров в день), чтобы предотвратить обезвоживание организма.
- Ограничьте физические нагрузки на свежем воздухе в дневное время.
- Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF (не менее 50) для защиты кожи от солнечных ожогов.
- Проветривайте помещения в утренние и вечерние часы, а днем закрывайте окна и используйте кондиционер или вентилятор.
- Избегайте употребления алкоголя и тяжелой пищи, которые создают дополнительную нагрузку на организм.
- При ухудшении самочувствия немедленно обращайтесь к врачу.
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