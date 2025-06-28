Аномальная жара накроет Россию в июле: в каких регионах термометры разогреются до +37

Гидрометцентр России предупреждает: в июле ряд регионов страны накроет волна экстремальной жары. Роман Вильфанд, научный руководитель учреждения, заявил о надвигающейся опасности для жителей Сибири и Дальнего Востока – температура воздуха может взлететь до +37°С и выше!

Западная Сибирь: эпицентр зноя. По прогнозам синоптиков, Западная Сибирь первой ощутит на себе воздействие аномальной жары. В Томской, Омской и Новосибирской областях ожидается +30…+34°С, что значительно превышает средние показатели для этого времени года.

Кемеровская область, Алтайский край и Республика Алтай: будьте осторожны! В этих регионах столбики термометров поднимутся до +29…+35°С. Врачи призывают к особой бдительности пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – для них жара может представлять серьезную угрозу.

Восточная Сибирь и Забайкалье: пик жары – до +37°С. Красноярский край и Иркутская область также попадут под влияние зноя – здесь ожидается +30…+35°С. Самые высокие температуры прогнозируются в Республике Тыва – до +35…+37°С. В Бурятии и Забайкальском крае воздух прогреется до +33…+37°С, что создает повышенный риск для здоровья.

Где можно будет передохнуть от жары? К счастью, не вся территория России окажется во власти пекла. Например, во Владимирской области прогнозируется умеренная температура – не выше +24°С, а периодические дожди помогут сохранить свежесть.

Как выжить в аномальную жару: советы экспертов.

Гидрометцентр настоятельно рекомендует россиянам отнестись к предупреждениям со всей серьезностью и заранее подготовиться к экстремальным погодным условиям. Соблюдение простых правил поможет избежать негативных последствий для здоровья и легче пережить период высоких температур: