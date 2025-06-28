Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Свекла – кладезь витаминов и микроэлементов, но многие избегают этого полезного овоща, считая его приготовление долгим и трудоемким процессом. Страх перед многочасовой варкой и специфическим запахом, распространяющимся по всей квартире, часто останавливает хозяек. Однако, существуют простые лайфхаки, которые позволяют значительно сократить время приготовления свеклы и избежать нежелательных ароматов.

Прежде всего, свеклу необходимо тщательно вымыть, стараясь аккуратно удалить верхний слой кожицы с помощью жесткой щетки или губки. Важно не срезать слишком толстый слой, чтобы сохранить сочность и насыщенный бордовый цвет. Корень лучше оставить нетронутым. При выборе свеклы в магазине, отдавайте предпочтение плодам среднего размера – они, как правило, более сладкие и быстрее готовятся.