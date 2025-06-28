Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
- 11:05 28 июня
- Денис Косяков
Свекла – кладезь витаминов и микроэлементов, но многие избегают этого полезного овоща, считая его приготовление долгим и трудоемким процессом. Страх перед многочасовой варкой и специфическим запахом, распространяющимся по всей квартире, часто останавливает хозяек. Однако, существуют простые лайфхаки, которые позволяют значительно сократить время приготовления свеклы и избежать нежелательных ароматов.
Прежде всего, свеклу необходимо тщательно вымыть, стараясь аккуратно удалить верхний слой кожицы с помощью жесткой щетки или губки. Важно не срезать слишком толстый слой, чтобы сохранить сочность и насыщенный бордовый цвет. Корень лучше оставить нетронутым. При выборе свеклы в магазине, отдавайте предпочтение плодам среднего размера – они, как правило, более сладкие и быстрее готовятся.
Экспресс-метод варки свеклы:
- Подготовленные корнеплоды опустите в кипящую воду.
- Доведите воду до повторного закипания и варите на интенсивном огне, не накрывая кастрюлю крышкой.
- Через несколько минут после начала кипения добавьте в воду небольшой кусок черствого хлеба. Этот нехитрый прием поможет нейтрализовать сильный запах свеклы в процессе варки.
- Варите свеклу на сильном огне в течение 15 минут.
- Снимите кастрюлю с плиты, слейте кипяток и незамедлительно залейте свеклу очень холодной, по возможности ледяной, водой на 15 минут.
- Готово! Теперь осталось только снять тонкую кожицу привычным для вас способом. Благодаря резкому контрасту температур, жар проникает глубоко в мякоть свеклы, доводя ее до полной готовности без дальнейшей термической обработки.
Альтернативный вариант: Запекание в духовом шкафу:
Свеклу можно также запечь в духовке, что позволяет максимально сохранить ее насыщенный естественный цвет и избежать потери вкусовых качеств. Для этого каждый корнеплод необходимо герметично обернуть пищевой фольгой в несколько слоев, выложить на противень или решетку и запекать в предварительно разогретой до 190 градусов Цельсия духовке в течение 60-90 минут, в зависимости от размера овоща. Запеченная свекла получается удивительно нежной, сочной, сладкой и ароматной.
Приготовление свеклы не должно быть сложной задачей, отнимающей много времени. Применяя эти простые советы, вы сможете чаще радовать себя и своих близких блюдами из этого полезного овоща, получая максимум удовольствия и пользы для здоровья. Попробуйте эти методы на практике, и вы убедитесь, что приготовление свеклы может быть быстрым, легким и приятным!
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