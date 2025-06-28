Надоела яичница на завтрак? Готовим вкуснейшие быстрые трубочки с сыром для всей семьи
- 09:20 28 июня
- Служба новостей
Создано в Шедевруме
Утреннее меню требует разнообразия? Забудьте о приевшейся яичнице! Откройте для себя рецепт восхитительных сырных трубочек из лаваша – это быстрый, простой и невероятно вкусный способ накормить всю семью. Готовятся за считанные минуты из доступных продуктов, а результат превзойдет все ожидания – хрустящие, ароматные трубочки с нежной начинкой точно станут вашим новым любимым завтраком!
Вам понадобится:
- Тонкий лаваш – 1 лист (примерно 25x30 см)
- Яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.
- Твердый или полутвердый сыр – 40 г
- Сметана (15-20% жирности) – 2 ст. ложки
- Растительное масло – для жарки
- Свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – небольшой пучок
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по желанию
Как приготовить: пошаговая инструкция
- Подготовьте начинку: яйца и сыр натрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. В миске соедините тертые яйца, сыр и зелень. Добавьте сметану, соль и перец (по желанию). Тщательно перемешайте до однородной массы.
- Разрежьте лаваш на полоски шириной примерно 7-8 см.
- Возьмите одну полоску лаваша, слегка смочите один край водой (это поможет трубочке лучше "склеиться").
- Выложите на полоску лаваша немного начинки, равномерно распределите ее по всей длине.
- Сверните полоску в плотную трубочку.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Выложите трубочки на сковороду швом вниз и обжарьте их с обеих сторон до золотистой, хрустящей корочки.
Полезный совет:
- Для более пикантного вкуса в начинку можно добавить немного измельченного чеснока или щепотку молотой паприки.
- Подавайте сырные трубочки горячими, со сметаной или любимым соусом.
- Для тех, кто предпочитает более легкий вариант, можно приготовить трубочки в духовке: выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут, до золотистого цвета.
И еще один секрет:
Если вам хочется чего-то необычного, попробуйте приготовить домашние наггетсы без масла – это отличная альтернатива покупным фастфуд-вариантам!
Читайтен также:
- Слизни – Stop! Спасаем Урожай Народными Средствами Без Химии
- Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке
- "Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение
- Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь