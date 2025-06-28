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Надоела яичница на завтрак? Готовим вкуснейшие быстрые трубочки с сыром для всей семьи

Надоела яичница на завтрак? Готовим вкуснейшие быстрые трубочки с сыром для всей семьиСоздано в Шедевруме

Утреннее меню требует разнообразия? Забудьте о приевшейся яичнице! Откройте для себя рецепт восхитительных сырных трубочек из лаваша – это быстрый, простой и невероятно вкусный способ накормить всю семью. Готовятся за считанные минуты из доступных продуктов, а результат превзойдет все ожидания – хрустящие, ароматные трубочки с нежной начинкой точно станут вашим новым любимым завтраком!

Вам понадобится:

  • Тонкий лаваш – 1 лист (примерно 25x30 см)
  • Яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.
  • Твердый или полутвердый сыр – 40 г
  • Сметана (15-20% жирности) – 2 ст. ложки
  • Растительное масло – для жарки
  • Свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – небольшой пучок
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по желанию

Как приготовить: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте начинку: яйца и сыр натрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. В миске соедините тертые яйца, сыр и зелень. Добавьте сметану, соль и перец (по желанию). Тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. Разрежьте лаваш на полоски шириной примерно 7-8 см.
  3. Возьмите одну полоску лаваша, слегка смочите один край водой (это поможет трубочке лучше "склеиться").
  4. Выложите на полоску лаваша немного начинки, равномерно распределите ее по всей длине.
  5. Сверните полоску в плотную трубочку.
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  7. Выложите трубочки на сковороду швом вниз и обжарьте их с обеих сторон до золотистой, хрустящей корочки.

Полезный совет:

  • Для более пикантного вкуса в начинку можно добавить немного измельченного чеснока или щепотку молотой паприки.
  • Подавайте сырные трубочки горячими, со сметаной или любимым соусом.
  • Для тех, кто предпочитает более легкий вариант, можно приготовить трубочки в духовке: выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10-15 минут, до золотистого цвета.

И еще один секрет:

Если вам хочется чего-то необычного, попробуйте приготовить домашние наггетсы без масла – это отличная альтернатива покупным фастфуд-вариантам!

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