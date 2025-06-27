Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Овощ, который убивает почки: в Европе от него отказались, а в России до сих пор едят

Овощ, который убивает почки: в Европе от него отказались, а в России до сих пор едятФото из архива "Про Города"

Ревень – знакомый многим с детства овощ, ассоциирующийся с пирогами, компотами и вареньем. Он занимает достойное место в русской кулинарии, однако требует внимательного подхода из-за своего уникального химического состава.

Что скрывается в стеблях ревеня?

  • Щавелевая кислота: Ключевой компонент, определяющий особенности употребления ревеня.
  • Витамин C: Мощный антиоксидант, поддерживающий иммунную систему.
  • Минеральные вещества: Калий, магний и кальций, необходимые для здоровья сердца, костной ткани и нервной системы.
  • Органические кислоты и пищевые волокна: Для нормализации пищеварительных процессов.

В чем заключается опасность ревеня?

Главная угроза – высокое содержание щавелевой кислоты, особенно в листьях растения. Избыточное потребление ревеня может привести к:

  • Образованию камней в почках: Щавелевая кислота связывается с кальцием, формируя нерастворимые соединения.
  • Нарушению кальциевого обмена: Препятствует усвоению кальция из пищи.
  • Раздражению слизистой желудка: Вызывает дискомфорт и обострение хронических заболеваний ЖКТ.

В некоторых европейских странах использование ревеня в промышленных масштабах ограничено именно из-за высокого содержания щавелевой кислоты.

Кому следует проявлять особую осторожность с ревенем?

  • Людям с заболеваниями почек и мочекаменной болезнью.
  • Людям, страдающим гастритом и язвенной болезнью.
  • Людям с подагрой.

Как безопасно наслаждаться вкусом ревеня?

  • Употребляйте в пищу только черешки, избегая употребления листьев!
  • Ограничьте потребление до 200-300 граммов в неделю.
  • Увеличьте потребление воды в течение дня.
  • Сочетайте ревень с молочными продуктами (например, добавляйте в начинку пирогов), чтобы нейтрализовать действие щавелевой кислоты.

Полезные свойства ревеня:

  • Укрепление иммунитета: Витамин С поддерживает защитные силы организма.
  • Улучшение пищеварения: Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника.
  • Детоксикация организма: Способствует выведению токсинов.
  • Желчегонное действие: Улучшает функционирование печени и желчного пузыря.

Важные рекомендации:

  • Употребляйте ревень в сезон его созревания.
  • Перед приготовлением рекомендуется бланшировать черешки.
  • Избегайте сочетания ревеня с другими продуктами, богатыми щавелевой кислотой (шпинат, щавель).
  • В случае возникновения дискомфорта после употребления ревеня обратитесь к врачу.

Вывод: Ревень может быть вкусным и полезным дополнением к рациону при умеренном потреблении и соблюдении мер предосторожности. Людям с хроническими заболеваниями перед употреблением ревеня рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Читайтен также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости