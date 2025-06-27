К столику пускать перестанут: в новых вагонах их будут делать прямо наверху

Российские железные дороги пополняются современными купейными вагонами габарита Т, и одна из их "фишек" – индивидуальные столики для пассажиров верхних полок. Неизбежно возникает вопрос: не приведет ли это к запрету "верхним" пассажирам пользоваться нижними местами? Однако, как показывает опыт, изменение правил перевозок – процесс небыстрый и сложный. А пока пассажиры верхних полок получают дополнительный комфорт и свободу выбора: перекусить на своем месте или за общим столом.

Подобные решения уже встречались в модернизированных плацкартных и купейных вагонах. Ранее они вызывали опасения из-за возможного падения предметов. Однако практика доказала их эффективность. Столики оснащены высокими бортиками, создавая подобие "корытца": устойчиво, надежно и комфортно даже во время движения.

Теперь эти удобные столики появились и в новых купейных вагонах. Конструкция проверена, и вопросы безопасности больше не вызывают беспокойства. Насколько хорошо они приживутся, покажет время.

Что представляют собой новые вагоны?

Купе габарита Т – это вагоны увеличенного размера: длина выросла на 73 см, ширина – на 28 см. Это позволило расширить проход, удлинить полки и добавить еще одно купе в вагон. Вместо привычных 36 пассажиров, в таких вагонах смогут разместиться уже 40 человек.

Вагоны производятся на Тверском вагоностроительном заводе, получившем финансирование на этот проект. Сами вагоны уже были продемонстрированы президенту, поэтому их массовый ввод в эксплуатацию – лишь вопрос времени.

Потенциал для пересмотра правил:

Появление индивидуальных столиков может повлечь за собой изменения в правилах поведения в вагоне. Зачем пускать пассажиров с верхних полок вниз, если у них есть возможность поесть на своем месте?

В 2023 году Минтранс уже попытался урегулировать этот вопрос, предоставив пассажирам верхних полок право пользоваться общим столиком три раза в день – утром, днем и вечером, на строго определенное время. В случае конфликта предлагалось обращаться к проводнику. Однако, по словам проводников, появление этих правил привело даже к увеличению числа споров, особенно в плацкартных вагонах, где из-за тесноты соблюдение регламентов вызывает раздражение.

Напряженность часто возникает у пассажиров нижних полок, которые оплачивают более дорогой билет и чувствуют себя ущемленными, когда им мешают. Это также касается пассажиров с детьми или пожилыми родственниками.

Прецедент с ручной кладью:

Опыт показывает, что даже значительные нововведения не приводят к мгновенному пересмотру правил. Например, ранее существовали строгие правила размещения багажа: внизу – для пассажиров нижних полок, наверху – для пассажиров верхних полок. Однако с появлением вагонов без верхних багажных отсеков, этот пункт пришлось изменить. Теперь, в зависимости от конструкции вагона, права на место для ручной клади уравниваются.

Ситуация со столиками может развиваться по схожему сценарию. Однако окончательное решение остается за Минтрансом, и этот процесс может занять не один год.

Чего ждать пассажирам?

На данный момент правила остаются прежними. Но новые столики на верхних полках предоставляют пассажирам больше свободы и комфорта: можно не ждать очереди к общему столику, а позавтракать прямо на своем месте. Особенно это удобно на ночных маршрутах, когда не хочется беспокоить соседей.

Массовое внедрение таких вагонов вполне может изменить уклад жизни в купе. И если раньше спорили о том, кто и когда может пользоваться столиком, то теперь у пассажиров появится больше выбора и, возможно, меньше поводов для конфликтов.

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