Финское клубничное рабство: как я решилась поехать на сбор клубники в Европу - отзыв туриста

Светлана Морозова – неутомимая путешественница в поисках новых впечатлений. За плечами – сбор мандаринов в солнечной Абхазии, ароматного чая в Сочи, сочного винограда в Крыму. И вот, наконец, сбылась мечта – сезонная работа на клубничной ферме в Финляндии! Но реальность, увы, оказалась далека от радужных картинок.

Многие отговаривали Светлану от поездки, считая, что сейчас не лучшее время для заработков в Европе. Однако она рискнула и отправилась на ферму Hästö в Финляндии. Условия, прямо скажем, не вызвали восторга: отношение ко всем работникам – украинцам, русским, сербам, французским студентам – было одинаково строгим. Особенно доставалось новичкам.

Работу Светлана нашла через знакомых – в специализированных группах и чатах, где сезонные работники делятся информацией о фермах и агентствах. Получив приглашение от фермера и оформив 90-дневную визу, она отправилась навстречу стране тысячи озер.

Обещания против реальности:

В теории всё выглядело замечательно: уютный домик у озера, гибкий график, экскурсии, бонусы. На практике – сельский дом, где 16 человек делили одну ванную комнату и туалет. До полей приходилось добираться несколько километров на общем транспорте, работая в 2-3 смены.

О полноценном отдыхе оставалось только мечтать – за месяц Светлана смогла взять всего два выходных. Рабочий процесс был организован хаотично и без четкого графика. Сначала платили 9 евро в час за прополку и удобрение, затем перешли на сдельную оплату – 1,08 евро за килограмм собранной клубники. Когда клубничный сезон подошел к концу, началась уборка гороха по 0,80 евро за килограмм – работа сложная, а заработок мизерный.

Позже в программу добавили малину – по 2 евро за килограмм. Однако за час удавалось собрать не более четырех килограммов. Начались дожди, ягоды испортились, и часть работников начала покидать ферму.

Финляндия: красиво, но пресно:

Светлана признается, что страна не вызвала у нее бурных эмоций. Да, уютно, чисто, аккуратно, но природа очень напоминает родную Сибирь: те же озера, сосны, грибы.

Воспользовавшись выходными за свой счет, Светлана решила съездить на пароме в Эстонию. Билет обошелся в 22 евро, а дорога заняла всего несколько часов. Сейчас она рассматривает возможность смены региона и поездки в Лапландию в надежде найти более достойного работодателя. Правда, за переоформление документов придется заплатить 75 евро.

"Я ищу впечатления, а не богатство":

Несмотря на разочарование, Светлана не жалеет о своем опыте. Она увидела новую страну, получила ценный опыт и завела интересные знакомства. Главный вывод – не стоит ждать от сезонной работы в Европе легких денег и сказочных условий. Это тяжелый физический труд, особенно для тех, кто приезжает впервые. Но если вам близка философия "work & travel", то стоит попробовать свои силы – хотя бы для того, чтобы понять, каковы ваши личные границы комфорта и свободы.

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