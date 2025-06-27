Россиянин задал полякам всего 1 ключевой вопрос: за что обижаются на СССР - ответ известен не всем

Случайная надпись на стене порой говорит больше, чем многочасовая экскурсия. Во время прогулки по улицам польского города автор Дзен-канала TrueStory Travel заметил необычное граффити: "Kolejorz" и перечеркнутый серп и молот. Интересуясь значением, автор узнал от местных жителей, что "Kolejorz" – это прозвище футбольного клуба "Лех" из Познани, означающее "железнодорожники". Так фанаты выражают свою преданность любимой команде, делая уличное искусство частью футбольной культуры.

А вот перечеркнутый символ советской власти – совсем иное. Это, скорее, акт вандализма и одновременно – манифест отношения к прошлому. Чтобы разобраться в его смысле, автор обратился к полякам разных поколений. Оказалось, что восприятие этого символа сильно зависит от возраста.