Россиянин задал полякам всего 1 ключевой вопрос: за что обижаются на СССР - ответ известен не всем
- 20:07 27 июня
- Служба новостей
Случайная надпись на стене порой говорит больше, чем многочасовая экскурсия. Во время прогулки по улицам польского города автор Дзен-канала TrueStory Travel заметил необычное граффити: "Kolejorz" и перечеркнутый серп и молот.
Интересуясь значением, автор узнал от местных жителей, что "Kolejorz" – это прозвище футбольного клуба "Лех" из Познани, означающее "железнодорожники". Так фанаты выражают свою преданность любимой команде, делая уличное искусство частью футбольной культуры.
А вот перечеркнутый символ советской власти – совсем иное. Это, скорее, акт вандализма и одновременно – манифест отношения к прошлому. Чтобы разобраться в его смысле, автор обратился к полякам разных поколений. Оказалось, что восприятие этого символа сильно зависит от возраста.
У старшего поколения, особенно у тех, кто пережил Вторую мировую войну, серп и молот вызывают исключительно негативные ассоциации. Воспоминания о Красной армии окрашены в темные тона.
Молодые поляки относятся к этим символам гораздо более отстраненно. Многие видят в них просто часть истории, не испытывая личной боли или обиды. Даже использование русского языка в общении не вызывает у них былого напряжения – они смотрят на события минувших лет с иной перспективы.
Поэтому, увидев подобные граффити в Польше, не стоит делать поспешные выводы. Они отражают исторические раны и разное отношение к прошлому. Городские стены способны рассказать многое тем, кто умеет слушать.
Читайтен также:
- Слизни – Stop! Спасаем Урожай Народными Средствами Без Химии
- Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке
- "Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение
- Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь