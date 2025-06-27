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Вода уходит за секунды: сантехник показал, как прочистить слив без химозы — вантуз теперь не нужен

Вода уходит за секунды: сантехник показал, как прочистить слив без химозы — вантуз теперь не нуженСоздано в Шедевруме

Забота о канализационных трубах не менее важна, чем уборка в доме. Даже самый современный ремонт и блестящая сантехника не спасут от проблем с засорами. Как же поддерживать трубы в идеальном состоянии?

Опытный сантехник Джастин Корнфорт поделился простыми и эффективными советами, как быстро избавиться от засоров, не прибегая к помощи вантуза.

Главный инструмент – сантехнический трос

Для эффективной борьбы с засорами Джастин рекомендует использовать сантехнический трос из нержавеющей стали. Его преимущества очевидны:

  • Гибкость: позволяет легко проникать в изгибы труб.
  • Надежность: прочный материал не сломается в процессе работы.
  • Безопасность: не повреждает внутреннюю поверхность трубопровода.

Важно помнить: дешевые пластиковые аналоги могут заклинить в трубе, только усугубляя проблему. Поэтому выбирайте качественный инструмент!

Подручное средство: вешалка из проволоки

Если под рукой нет сантехнического троса, не отчаивайтесь! Джастин предлагает воспользоваться обыкновенной проволочной вешалкой. Просто распрямите ее, оставив на конце небольшой крючок. С помощью этого крючка аккуратно извлеките из слива крупный мусор, который обычно является причиной засора (волосы, шерсть и т.д.), , сообщает UssurMedia.

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