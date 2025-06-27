Вода уходит за секунды: сантехник показал, как прочистить слив без химозы — вантуз теперь не нужен

Забота о канализационных трубах не менее важна, чем уборка в доме. Даже самый современный ремонт и блестящая сантехника не спасут от проблем с засорами. Как же поддерживать трубы в идеальном состоянии?

Опытный сантехник Джастин Корнфорт поделился простыми и эффективными советами, как быстро избавиться от засоров, не прибегая к помощи вантуза.