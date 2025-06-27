Эффектные многолетники для ленивых садоводов: цветут богато целое лето и не требуют к себе внимания

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Мечтаете о живописном, цветущем саде, но не готовы тратить на него все свое время? Это вполне достижимо! Природа щедро предлагает нам неприхотливые растения, способные радовать глаз своим цветением месяцами, почти не требуя ухода. Эти выносливые "зеленые друзья" преобразят ваш участок в яркий и уютный уголок. Три растения для сада, который не отнимет ваше время:

Шалфей дубравный 'Карадонна': фиолетовая элегантность Этот сорт шалфея поражает своей красотой: высокие (до 70 см) фиолетово-синие соцветия великолепно контрастируют с пурпурными стеблями и серебристо-зелеными листьями. Цветет с июня по сентябрь, не нуждается в подкормках, устойчив к засухе и бедным почвам, а также прекрасно переносит морозы до -34°C. Ароматные листья отпугивают слизней и тлю. Для пышного цветения шалфею нужно много солнца и хорошо дренированная почва. Осенью достаточно просто обрезать стебли у земли.