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Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани попрут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани попрут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеетФото из архива "ПроГорода"

Хотите, чтобы ваша пеларгония (герань) радовала вас обильным цветением и здоровым видом? Оказывается, есть простое и эффективное средство, которое можно приготовить дома! Подкормка этим раствором каждые две недели сделает ваши герани крепкими и цветущими.

Как сделать волшебную подкормку для герани: совет от эксперта

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова советует поливать герани раствором куркумы. Этот простой ингредиент способен стимулировать цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков! Куркума обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также обогащает почву полезными аминокислотами, витаминами и микроэлементами.

Рецепт чудо-раствора:

  1. Растворите 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды.
  2. Для усиления эффекта добавьте 5 таблеток глицина (аминокислота, которая помогает корням лучше усваивать питательные вещества).

Как правильно подкармливать:

Поливайте растения под корень по предварительно увлажненной почве. На один куст достаточно 3-5 столовых ложек раствора.

Результат не заставит себя ждать!

Эта подкормка ускоряет обмен веществ в растении, делает листья более яркими и насыщенными, а также стимулирует образование новых цветоносных побегов, что гарантирует частое и обильное цветение. Ваша герань будет цвести, как никогда раньше!

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