Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани попрут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Хотите, чтобы ваша пеларгония (герань) радовала вас обильным цветением и здоровым видом? Оказывается, есть простое и эффективное средство, которое можно приготовить дома! Подкормка этим раствором каждые две недели сделает ваши герани крепкими и цветущими.

Как сделать волшебную подкормку для герани: совет от эксперта