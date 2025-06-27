Одна химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать
- 07:15 27 июня
- Дмитрий Перцев
Роскачество провело масштабное исследование российского рынка соли, которое выявило серьезные несоответствия между заявленным качеством и реальными характеристиками продукции пяти известных брендов. Это ставит под сомнение безопасность и честность некоторых производителей.
Ложь о происхождении и уловки с маркировкой
Многие производители указывают на упаковке происхождение соли из различных регионов России, хотя ресурсы для добычи есть в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. Однако часто эта информация относится только к месту упаковки, вводя покупателей в заблуждение. Лишь некоторые компании, такие как "Соль" и "Atlantika", честно указывают на белорусские и кипрские корни своей соли. Другие прибегают к маркетинговым уловкам, например, пишут "без ГМО" на хлориде натрия, что является бессмыслицей.
"Морская" соль под вопросом
Особое внимание Роскачество уделило "морской" соли. Настоящая морская соль должна добываться особыми методами, но некоторые производители используют этот термин неправомерно. Соль, произведенная в Московской области или Белоруссии, может быть ошибочно названа "морской", вводя потребителей в заблуждение.
Какие бренды не прошли проверку:
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"Торговый дом Соль": Недостаток йода и сомнительная маркировка "без ГМО".
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"Валетек": Недостаточное содержание йода.
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"Белёк": Не соответствует стандартам по содержанию йода и нерастворимым остаткам.
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"Crista": Избыточное содержание хлорида натрия и неточная информация на упаковке.
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"Салина": Несоответствие размера гранул заявленному ГОСТу.
Что советует Роскачество покупателям:
Роскачество рекомендует внимательно читать информацию на упаковке, обращая особое внимание на происхождение и характеристики продукта. Стоит избегать покупки соли с неясным происхождением или сомнительными заявлениями.
Данное исследование подчеркивает важность прозрачности в пищевой промышленности и необходимость более строгого контроля качества продуктов питания на российском рынке. Покупателям стоит быть бдительными и тщательно выбирать продукты, чтобы обезопасить себя и свою семью.
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