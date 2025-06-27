Теперь не впустят в вагон даже с билетом: в РЖД рассказали о новой схеме обмана пассажиров

Фото из архива "ПроГорода"

Миллионы людей оценили удобство покупки билетов на поезд через интернет. Однако за кажущимся комфортом скрывается неприятный сюрприз: технические сбои на популярных онлайн-сервисах, приводящие к неожиданным отменам заказов. YouTube-канал «1520. всё о железной дороге» обратил внимание на эту проблему, указав на пиковые нагрузки, особенно около 8 утра, когда открывается продажа билетов на новые даты. Именно в это время серверы, перегруженные потоком пользователей, часто "не выдерживают", что приводит к аннулированию уже оплаченных заказов.

Что происходит при сбое? Система выдает ошибку, заказ отменяется, а деньги возвращаются на карту покупателя в течение 15 минут. На первый взгляд, все не так уж и плохо, но ситуация усугубляется тем, что информация о якобы приобретенных (но уже аннулированных) билетах может некоторое время отображаться на сайте. Это вносит сумятицу и добавляет стресса пассажирам. Служба поддержки, как правило, подтверждает возврат средств и приносит извинения, но сам факт неожиданной отмены поездки вызывает негативные эмоции.