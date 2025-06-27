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Срочно уберите этот комнатный цветок из дома: магнит для бед и несчастий вопреки приметам

Срочно уберите этот комнатный цветок из дома: магнит для бед и несчастий вопреки приметамФото из архива "ПроГорода"

Стоит ли держать это растение дома: суеверия и реальность

Герань (или пеларгония) – знакомый с детства комнатный цветок, который часто можно увидеть на подоконниках. Этот неприхотливый цветок, кажется, растет в каждом доме, но мало кто знает, что вокруг него существует множество поверий и традиций. Одни видят в герани символ домашнего тепла и процветания, другие – предвестника изменений. Давайте узнаем, какие секреты скрывает герань и стоит ли доверять этим приметам.

Герань как талисман: от денег до семейного благополучия

Издавна герань считалась домашним оберегом и мощным защитником. Люди верили, что это растение способно защитить от невзгод и привлечь в дом удачу.

  • Привлекает деньги. Считалось, что обильно цветущая герань способствует финансовому успеху семьи. Особенно "денежными" считались растения в красных или зелёных горшках. Иногда лист герани клали в кошелёк, чтобы привлечь деньги и отпугнуть завистников.

  • Дарит здоровье и долголетие. Герань традиционно дарили на новоселье, свадьбу или пожилым людям, чтобы пожелать долгой жизни и здоровья.

  • Укрепляет семейные отношения. Если герань хорошо растет и радует обильным цветением, значит в доме царит гармония. А если растение увядает, это повод задуматься об атмосфере в семье.

Герань как предвестник неприятностей

Однако герань может быть не только символом уюта, но и, согласно поверьям, своеобразным "знаком предупреждения".

  • Неожиданное цветение может предвещать ссору или перемены, особенно если цветение происходит не в сезон.

  • Увядание может указывать на болезнь кого-то из членов семьи или на плохие новости.

  • Получить герань в подарок на день рождения, согласно приметам, не очень хорошо: цветок может передать часть негативной энергии имениннику.

  • Сорвать чужой лист считается плохой приметой, предвещающей разлад между хозяевами.

Исторические факты о герани

  • В Англии красную герань ставили на окно, чтобы показать, что в доме лечат больного.

  • Белая герань считалась символом очищения и использовалась в ритуалах примирения.

  • В Тибете сок растения использовали для лечения кожных заболеваний.

  • В XIX веке резкий запах герани считался защитой от сглаза.

Что говорят ученые о герани

Современные ученые подтверждают, что герань выделяет эфирные масла с антисептическими свойствами, которые очищают воздух и отпугивают насекомых. Однако никаких научных доказательств "магического" влияния цветка на благосостояние или судьбу семьи нет. Все мистические представления – часть народной культуры.

Герань в наши дни: красота и польза

Сегодня люди держат герань дома не из-за примет, а потому, что это красивое, неприхотливое и полезное для дома растение. Оно радует глаз, очищает воздух и создает ощущение уюта. Верить в суеверия или нет – дело каждого.

Главное – заботиться о цветах и близких. Тогда герань порадует вас ярким цветением, а дом наполнится гармонией и теплом!

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