Срочно уберите этот комнатный цветок из дома: магнит для бед и несчастий вопреки приметам
- 04:03 27 июня
- Денис Косяков
Стоит ли держать это растение дома: суеверия и реальность
Герань (или пеларгония) – знакомый с детства комнатный цветок, который часто можно увидеть на подоконниках. Этот неприхотливый цветок, кажется, растет в каждом доме, но мало кто знает, что вокруг него существует множество поверий и традиций. Одни видят в герани символ домашнего тепла и процветания, другие – предвестника изменений. Давайте узнаем, какие секреты скрывает герань и стоит ли доверять этим приметам.
Герань как талисман: от денег до семейного благополучия
Издавна герань считалась домашним оберегом и мощным защитником. Люди верили, что это растение способно защитить от невзгод и привлечь в дом удачу.
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Привлекает деньги. Считалось, что обильно цветущая герань способствует финансовому успеху семьи. Особенно "денежными" считались растения в красных или зелёных горшках. Иногда лист герани клали в кошелёк, чтобы привлечь деньги и отпугнуть завистников.
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Дарит здоровье и долголетие. Герань традиционно дарили на новоселье, свадьбу или пожилым людям, чтобы пожелать долгой жизни и здоровья.
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Укрепляет семейные отношения. Если герань хорошо растет и радует обильным цветением, значит в доме царит гармония. А если растение увядает, это повод задуматься об атмосфере в семье.
Герань как предвестник неприятностей
Однако герань может быть не только символом уюта, но и, согласно поверьям, своеобразным "знаком предупреждения".
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Неожиданное цветение может предвещать ссору или перемены, особенно если цветение происходит не в сезон.
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Увядание может указывать на болезнь кого-то из членов семьи или на плохие новости.
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Получить герань в подарок на день рождения, согласно приметам, не очень хорошо: цветок может передать часть негативной энергии имениннику.
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Сорвать чужой лист считается плохой приметой, предвещающей разлад между хозяевами.
Исторические факты о герани
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В Англии красную герань ставили на окно, чтобы показать, что в доме лечат больного.
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Белая герань считалась символом очищения и использовалась в ритуалах примирения.
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В Тибете сок растения использовали для лечения кожных заболеваний.
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В XIX веке резкий запах герани считался защитой от сглаза.
Что говорят ученые о герани
Современные ученые подтверждают, что герань выделяет эфирные масла с антисептическими свойствами, которые очищают воздух и отпугивают насекомых. Однако никаких научных доказательств "магического" влияния цветка на благосостояние или судьбу семьи нет. Все мистические представления – часть народной культуры.
Герань в наши дни: красота и польза
Сегодня люди держат герань дома не из-за примет, а потому, что это красивое, неприхотливое и полезное для дома растение. Оно радует глаз, очищает воздух и создает ощущение уюта. Верить в суеверия или нет – дело каждого.
Главное – заботиться о цветах и близких. Тогда герань порадует вас ярким цветением, а дом наполнится гармонией и теплом!
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