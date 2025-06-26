"Дешевле Турции, а сервис королевский, и море гораздо чище": 3 курорта-конкурента: экономно на лето

Стоимость летних туров взлетела на 20-30% за последний год, и теперь недельный отпуск на двоих по системе "все включено" обойдется минимум в 190 тысяч рублей. Однако не стоит отчаиваться, ведь в мире есть немало привлекательных направлений, которые могут предложить альтернативный отдых, не уступающий, а порой и превосходящий турецкий по качеству, цене и впечатлениям.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Забудьте о Турции, отправляйтесь в ОАЭ! Эмират Рас-эль-Хайма – отличная замена турецкому отдыху. Здесь вас ждет безупречный сервис, особенно в отелях, работающих по системе "все включено". Летом в Дубае и Абу-Даби может быть слишком жарко (до 45°C), поэтому выбирайте Рас-эль-Хайму, где климат мягче (около 38°C), а цены на проживание обычно ниже. Многие отели предлагают выгодные условия для семейного отдыха в низкий сезон, например, бесплатное проживание для детей. Кухня и напитки в лучших отелях превосходны, а спа-центры, йога и развлечения ориентированы на семейный отдых. Ориентировочная стоимость недельного отдыха на двоих – от 150 тысяч рублей. Важно: за напитки в отелях эконом-класса часто придется платить отдельно, и жаркий климат подходит не всем.

Тунис. Не зря Тунис называют "бюджетной Турцией с французским шармом". Здесь вас ждут красивые белоснежные пляжи, колоритная кухня и широкие возможности для оздоровления. Большой плюс Туниса – курорты обычно менее переполнены, чем в Турции. Многие отели работают по системе "все включено" и предлагают спа-процедуры с морской водой и целебными водорослями. В Тунисе царит уникальная атмосфера, сочетающая французский стиль и африканский колорит. Помимо пляжного отдыха, можно посетить руины Карфагена, старинные мечети, парки, крепости и соленые озера. Недельный отдых в Тунисе обойдется примерно в 180 тысяч рублей на двоих. Минус: анимация и выбор блюд могут быть скромнее, чем в Турции.

Шри-Ланка. Любите экзотику? Обратите внимание на Шри-Ланку! Летом на юго-западном побережье идут дожди, а вот восточное побережье – отличный выбор: здесь солнечно, тепло и спокойно. Особенно хорош город Тринкомале с просторными пляжами, белым песком и отличными условиями для дайвинга. Климат здесь мягкий и комфортный, а воды Индийского океана кристально чистые. Для активного отдыха есть все условия для дайвинга и сафари. Стоит посетить древнюю столицу Канди, скалу Сигирию, ботанические сады и храмы. Цены на отдых в Шри-Ланке разные, но при самостоятельном планировании можно уложиться в стоимость турецкого тура. В Шри-Ланке вас ждет знакомство с экзотической кухней и теплым приемом.

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