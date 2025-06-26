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Люди лишились дара речи: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Люди лишились дара речи: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖДФото из архива "ПроГорода"

В преддверии сезона отпусков и деловых поездок Российские железные дороги встречают пассажиров с обновленным сводом правил, нацеленных на значительное улучшение качества поездок по всей стране! Приготовьтесь к более комфортным, тихим и организованным путешествиям!

Больше пространства и порядка: как использовать полки в вагонах

Основные изменения касаются правил использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах. Теперь каждый пассажир занимает строго свое оплаченное место. Но РЖД учли потребности пассажиров, путешествующих на верхних полках, и ввели "гостевые часы" для совместного использования нижних полок:

  • С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 – время для завтрака и ужина! Пассажиры с верхних полок могут воспользоваться нижними местами, чтобы комфортно поесть за столиком.
  • С 12:00 до 15:00 – обеденное время! Пассажиры с верхних полок могут использовать нижние столики для приема пищи, работы или отдыха.

Эти изменения призваны решить проблему неудобств, с которыми сталкивались пассажиры верхних полок при попытке поесть или поработать. Теперь всем будет удобнее!

Тишина и покой: новые правила использования гаджетов

В современном мире сложно представить путешествие без электронных устройств. Однако громкий звук может мешать другим пассажирам. Поэтому РЖД вводят следующие ограничения:

  • Громкое прослушивание музыки без наушников – строго запрещено!
  • Проведение онлайн-занятий, репетиций и других шумных мероприятий с использованием гаджетов – не допускается! Необходимо уважать покой попутчиков.
  • Рекомендуется использовать гаджеты на минимальной громкости или с наушниками.

Цель этих правил – создать тихую и спокойную атмосферу в вагонах, чтобы каждый мог отдохнуть или поработать в комфорте.

Сервис нового поколения: больше удобств для каждого

Помимо нововведений в правилах, РЖД активно работают над улучшением сервиса:

  • Повышение качества питания и расширение меню в вагонах-ресторанах.
  • Внедрение индивидуального климат-контроля в купе премиум-класса.
  • Увеличение числа розеток и USB-портов для зарядки устройств.
  • Модернизация системы информирования пассажиров с использованием современных цифровых табло и мобильных приложений.

Советы путешественникам: как подготовиться к поездке

Чтобы путешествие прошло максимально комфортно, рекомендуется:

  • Ознакомиться с расписанием использования нижних полок и планировать время приема пищи.
  • Взять с собой наушники для прослушивания музыки и просмотра фильмов, не мешая другим.
  • Рассмотреть возможность приобретения портативного зарядного устройства на случай, если розетка окажется занята.
  • Соблюдать вежливость и учитывать интересы других пассажиров, особенно при использовании общего пространства.

Взгляд в будущее: новые возможности железнодорожных перевозок

Внедрение новых правил – это только начало масштабной программы модернизации пассажирских перевозок в России. В планах на ближайшее будущее:

  • Развитие сети высокоскоростных магистралей для значительного сокращения времени в пути между городами.
  • Обновление парка вагонов с акцентом на экологичность и энергоэффективность.
  • Внедрение современных технологий безопасности, включая биометрическую идентификацию пассажиров.
  • Развитие мультимодальных перевозок, обеспечивающих удобные пересадки между разными видами транспорта.

Все эти нововведения призваны сделать путешествия по железной дороге еще более комфортными, безопасными и привлекательными для миллионов пассажиров, выбирающих этот вид транспорта для поездок по стране. Путешествуйте с комфортом!

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