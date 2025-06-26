Люди лишились дара речи: в поездах теперь делать строго запрещено. Как теперь будут ездить пассажиры РЖД

В преддверии сезона отпусков и деловых поездок Российские железные дороги встречают пассажиров с обновленным сводом правил, нацеленных на значительное улучшение качества поездок по всей стране! Приготовьтесь к более комфортным, тихим и организованным путешествиям!

Больше пространства и порядка: как использовать полки в вагонах