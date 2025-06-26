Слизням – нет! Рассыпаю это под капусту — слизни обходят стороной: метод дачников из Коми
- 19:17 26 июня
- Дмитрий Перцев
Лето в Коми – время короткое, но хлопотное для огородников. С приходом дождей на огороды нападают слизни, способные вмиг уничтожить урожай капусты, клубники, салата и молодых кабачков. Борьба с ними становится ежегодной задачей.
Многие жители Республики Коми сетуют на то, что каждый год в июне повторяется одна и та же картина.
"Только рассада окрепнет, как тут же появляются! Вечером таз с водой поставишь, а утром он полон слизней. И так каждый день", – рассказывает дачница из Сыктывдинского района.
Существуют проверенные натуральные методы, позволяющие избавиться от слизней без использования опасной химии.
- Зола и скорлупа яиц: Слизни не переносят острые и сухие поверхности. Посыпьте золой или измельченной яичной скорлупой землю вокруг растений. Это создаст для вредителей непреодолимое препятствие. К тому же, зола подсушит почву, что также отпугнет слизней.
- Кофейная гуща: Не спешите выбрасывать кофейную гущу – слизни ее боятся! Кофеин, содержащийся в гуще, парализует вредителей. Посыпьте землю вокруг растений или добавьте гущу в мульчу. Особенно эффективен этот метод в июле, когда слизней становится особенно много.
- Раствор горчицы или уксуса: Приготовьте безопасный раствор: растворите столовую ложку сухой горчицы в литре воды и опрыскайте землю вокруг растений. Или разведите уксус (9%) водой в пропорции 1:5 и опрыскайте слизней. Лучше всего проводить обработку вечером, после полива.
- Пивная ловушка: Старый и проверенный способ. Налейте немного пива в пластиковую банку и закопайте ее в землю до уровня горлышка. Утром в ловушке будет полно слизней! Этот метод особенно хорош в прохладные и влажные ночи, типичные для Коми в июле.
- Настой лука и чеснока: Резкие запахи отпугивают слизней. Залейте луковую шелуху или измельченный чеснок кипятком, дайте настояться сутки и опрыскайте растения. Этот метод абсолютно безопасен и очень эффективен.
- Ручной сбор и хвойная мульча: Вечером выходите на охоту со светодиодным фонариком и ведром. Собирайте слизней вручную. Еще один способ – использовать хвою для мульчирования междурядий. В Коми хвои достаточно, а слизни не любят колючие поверхности и смолы.
Использование натуральных средств в комплексе с учетом климатических условий – залог успеха. Влага и прохлада северного лета создают идеальные условия для размножения слизней, поэтому важно начинать борьбу с первыми их признаками.
Используйте доступные природные средства – и слизни покинут ваш участок!
Читайтен также:
- Слизни – Stop! Спасаем Урожай Народными Средствами Без Химии
- Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке
- "Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение
- Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь