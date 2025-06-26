Слизням – нет! Рассыпаю это под капусту — слизни обходят стороной: метод дачников из Коми

Лето в Коми – время короткое, но хлопотное для огородников. С приходом дождей на огороды нападают слизни, способные вмиг уничтожить урожай капусты, клубники, салата и молодых кабачков. Борьба с ними становится ежегодной задачей.

Многие жители Республики Коми сетуют на то, что каждый год в июне повторяется одна и та же картина.