Ученые назвали самый вредный суп: в России его готовят почти в каждой семье

Куриный бульон, традиционно считавшийся целебным снадобьем и обязательным блюдом при простуде, сегодня вызывает все больше вопросов у специалистов по питанию.

Неужели этот привычный для многих суп может быть вредным? Разберемся, когда куриный бульон превращается из лекарства в отраву.