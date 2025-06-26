"Не платите своей картой": Роскачество обратилось ко всем, кто закупется на Wildberries и Ozon

Фото из архива "ПроГорода"

Покупателям популярных онлайн-магазинов следует быть бдительными. Эксперты Роскачества, организации, занимающейся контролем качества товаров и изучением потребительского рынка, настоятельно рекомендуют не предъявлять свою основную банковскую карту для оплаты покупок на таких крупных площадках, как Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Рост популярности маркетплейсов среди россиян создает благоприятную почву для мошенников.

Согласно исследованиям, большинство покупателей в интернет-магазинах предпочитают оплачивать товары своей основной банковской картой до получения заказа. Оплата наличными занимает второе место по популярности.