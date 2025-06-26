"Не платите своей картой": Роскачество обратилось ко всем, кто закупется на Wildberries и Ozon
- 17:01 26 июня
- Служба новостей
Покупателям популярных онлайн-магазинов следует быть бдительными. Эксперты Роскачества, организации, занимающейся контролем качества товаров и изучением потребительского рынка, настоятельно рекомендуют не предъявлять свою основную банковскую карту для оплаты покупок на таких крупных площадках, как Wildberries, AliExpress, Ozon и других.
Рост популярности маркетплейсов среди россиян создает благоприятную почву для мошенников.
Согласно исследованиям, большинство покупателей в интернет-магазинах предпочитают оплачивать товары своей основной банковской картой до получения заказа. Оплата наличными занимает второе место по популярности.
Однако, по мнению специалистов Роскачества, использование основной карты для онлайн-покупок сопряжено с определенными рисками. Количество случаев интернет-мошенничества продолжает расти, и злоумышленники все чаще нацеливаются на пользователей известных онлайн-платформ. Мошенники могут взломать личный кабинет покупателя на маркетплейсе и получить доступ к привязанной банковской карте, чтобы похитить деньги.
В Роскачестве рекомендуют для онлайн-шопинга завести отдельную карту, а не использовать зарплатную или дебетовую. Можно оформить виртуальную карту онлайн или получить обычную пластиковую карту в любом банке. Важно, чтобы на этой карте не хранились крупные суммы, и пополнять её следует непосредственно перед совершением покупки на сумму, необходимую для оплаты заказа, сообщает PrimPress.
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