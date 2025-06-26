Сода и кефир — что вводить первым: замес теста — 3 главных метода, их преимущества и недостатки
- 14:14 26 июня
- Служба новостей
При приготовлении теста на кефире, многие задаются вопросом: в какой последовательности добавлять соду и кефир для достижения наилучшего результата? Наталья Калнина поделилась тремя проверенными способами, позволяющими получить пышную и вкусную выпечку.
Способ 1: Гасим соду заранее, а затем добавляем в тесто.
Этот метод предполагает смешивание соды непосредственно с кефиром. После того, как смесь начнет шипеть и пениться, её добавляют к муке и остальным ингредиентам.
- Плюсы: Визуальный контроль за реакцией (видно, что сода вступила в реакцию).
- Минусы: Часть углекислого газа, отвечающего за пышность, улетучивается до попадания в тесто.
Данный способ наиболее подходит для приготовления тонких блинов или оладий, где особая пышность не требуется.
Способ 2: Сначала смешиваем соду с мукой, затем добавляем кефир.
В этом случае, соду следует перемешать с мукой и другими сухими ингредиентами, а затем добавить кефир и остальные компоненты.
- Преимущества: Углекислый газ выделяется непосредственно в тесте, обеспечивая его более равномерное поднятие и пышную структуру.
Этот способ рекомендован для большинства видов выпечки на кефире, включая пирожки, булочки, кексы, маффины и бисквиты.
Способ 3: Используем разрыхлитель вместо соды.
Разрыхлитель начинает действовать при контакте с жидкостью, поэтому отпадает необходимость в предварительном гашении.
- Преимущества: Простота использования, отсутствие необходимости контролировать реакцию гашения.
- Недостатки: Успех зависит от качества разрыхлителя.
Этот вариант подходит для тех, кто ценит простоту и уверен в качестве используемого разрыхлителя.
Читайтен также:
- Слизни – Stop! Спасаем Урожай Народными Средствами Без Химии
- Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке
- "Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение
- Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь