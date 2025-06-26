Сода и кефир — что вводить первым: замес теста — 3 главных метода, их преимущества и недостатки

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При приготовлении теста на кефире, многие задаются вопросом: в какой последовательности добавлять соду и кефир для достижения наилучшего результата? Наталья Калнина поделилась тремя проверенными способами, позволяющими получить пышную и вкусную выпечку. Способ 1: Гасим соду заранее, а затем добавляем в тесто.

Этот метод предполагает смешивание соды непосредственно с кефиром. После того, как смесь начнет шипеть и пениться, её добавляют к муке и остальным ингредиентам.