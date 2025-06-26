Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сода и кефир — что вводить первым: замес теста — 3 главных метода, их преимущества и недостатки

Сода и кефир — что вводить первым: замес теста — 3 главных метода, их преимущества и недостаткиСоздано в Шедевруме

При приготовлении теста на кефире, многие задаются вопросом: в какой последовательности добавлять соду и кефир для достижения наилучшего результата? Наталья Калнина поделилась тремя проверенными способами, позволяющими получить пышную и вкусную выпечку.

Способ 1: Гасим соду заранее, а затем добавляем в тесто.

Этот метод предполагает смешивание соды непосредственно с кефиром. После того, как смесь начнет шипеть и пениться, её добавляют к муке и остальным ингредиентам.

  • Плюсы: Визуальный контроль за реакцией (видно, что сода вступила в реакцию).
  • Минусы: Часть углекислого газа, отвечающего за пышность, улетучивается до попадания в тесто.

Данный способ наиболее подходит для приготовления тонких блинов или оладий, где особая пышность не требуется.

Способ 2: Сначала смешиваем соду с мукой, затем добавляем кефир.

В этом случае, соду следует перемешать с мукой и другими сухими ингредиентами, а затем добавить кефир и остальные компоненты.

  • Преимущества: Углекислый газ выделяется непосредственно в тесте, обеспечивая его более равномерное поднятие и пышную структуру.

Этот способ рекомендован для большинства видов выпечки на кефире, включая пирожки, булочки, кексы, маффины и бисквиты.

Способ 3: Используем разрыхлитель вместо соды.

Разрыхлитель начинает действовать при контакте с жидкостью, поэтому отпадает необходимость в предварительном гашении.

  • Преимущества: Простота использования, отсутствие необходимости контролировать реакцию гашения.
  • Недостатки: Успех зависит от качества разрыхлителя.

Этот вариант подходит для тех, кто ценит простоту и уверен в качестве используемого разрыхлителя.

Читайтен также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости