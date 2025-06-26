Огурцы "дуреют" с этой подкормки — ложку соды, и уже 2 года собираю по 13кг плодов с каждого куста

Несколько лет назад автор канала, изначально настроенный скептически, решил попробовать использовать соду в качестве удобрения для огурцов. К его удивлению, эффект оказался поразительным: сода стимулировала активный рост растений, значительно увеличивала урожайность и продлевала период плодоношения до поздней осени.

Многие садоводы и огородники стремятся найти простые и эффективные способы повышения урожайности своих культур. И часто неожиданные решения находятся прямо у нас под рукой, на кухне. Автор популярного дзен-канала "Твоя дача" поделился своим опытом применения пищевой соды для подкормки огурцов, и результаты превзошли все ожидания!

Для получения обильного и продолжительного урожая огурцов достаточно всего трех содовых подкормок за весь сезон. Вот как их правильно проводить:

1. Первая подкормка: стимуляция роста (через 2 недели после высадки рассады)

Первую подкормку содой следует провести примерно через две недели после пересадки рассады огурцов в открытый грунт. Эта процедура направлена на стимуляцию активного роста и развития молодых кустиков, помогая им быстрее адаптироваться к новым условиям.

2. Вторая подкормка: обильное цветение и завязи (через 2 недели после первой подкормки)

Вторая подкормка необходима примерно через две недели после первой. Она способствует улучшению цветения, значительно уменьшает количество пустоцветов (мужских цветков, не образующих плоды) и увеличивает число завязей, гарантируя богатый урожай.

3. Третья подкормка: продление плодоношения (в период плодоношения)

Последнюю, третью подкормку содой следует проводить непосредственно в период активного плодоношения огурцов. Эта процедура оздоравливает растения, предотвращает пожелтение листьев (признак недостатка питательных веществ) и стимулирует формирование новых завязей. В результате, плодоношение огурцов продолжается до конца сентября и даже дольше, в зависимости от погодных условий.

Готовим чудо-раствор: простые рецепты содовой подкормки

Приготовить раствор для подкормки огурцов содой очень просто. Вам понадобится:

10-литровая емкость с теплой, отстоявшейся водой (водопроводную воду рекомендуется отстаивать, чтобы избавить ее от хлора и других вредных примесей).

Пищевая сода.

Рецепт для первых двух подкормок (стимуляция роста и цветения):

Наполните 10-литровую емкость теплой водой. Добавьте 4 столовые ложки пищевой соды. Тщательно размешайте раствор до полного растворения соды. Подкормите растения под корень, стараясь не попадать на листья.

Рецепт для третьей подкормки (продление плодоношения):

Наполните 10-литровую емкость теплой водой. Добавьте 3 столовые ложки пищевой соды. Добавьте 3-4 капли йода (йод обладает антисептическими свойствами и стимулирует иммунитет растений). Хорошо перемешайте раствор до полного растворения соды и равномерного распределения йода. Подкормите огурцы под корень.

Важные нюансы применения содовой подкормки:

Рекомендуется проводить подкормку содой рано утром или поздно вечером, чтобы избежать ожогов листьев в жаркое время дня.

Лучше всего совмещать подкормку содой с обычным поливом огурцов.

Не превышайте рекомендованные дозировки соды, чтобы не навредить растениям.

Результат: обильный урожай и здоровые огурцы!

Благодаря простой и доступной содовой подкормке вы обеспечите отличный рост, крепкий иммунитет и превосходную урожайность своих огурцов. Попробуйте этот метод на своем участке и убедитесь в его эффективности!

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