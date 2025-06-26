"Червивые" грибы – выбрасывать или есть: запомните раз и навсегда

Фото из архива "ПроГорода"

Грибной сезон в самом разгаре! Корзины ломятся от боровиков, подберезовиков и других лесных сокровищ. Но часто радость грибника омрачают "черви" – личинки, портящие даже самые аппетитные экземпляры. Одни грибники без сожаления выбрасывают такие находки, другие пытаются их спасти, а третьи относятся к "червоточинам" спокойно. Так стоит ли бояться "червивых" грибов, и не станет ли такая находка билетом в токсикологическое отделение? Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский, переворачивает наши представления об опасности "червивых" грибов. Три типа грибников: кто вы – "эстет", "практик" или "экспериментатор"?

Поборники чистоты: Для этих грибников важен безупречный вид. Любой намек на "червоточину" – повод для выброса. Им важна не масса, а идеальный внешний вид и текстура гриба.

Практичные хозяйственники: Эти грибники рассудительны и экономны. Они тщательно вырезают поврежденные участки, а сильно изъеденные грибы отправляют в компост. Такой подход позволяет сохранить большую часть урожая, не рискуя качеством.