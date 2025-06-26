Редис как на дрожжах: простой секрет богатого урожая после 28 июня – всего 5 ложек на ведро

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Редис – одна из самых скороспелых культур на наших грядках. Но даже с ней не всегда удается избежать разочарований: мелкие плоды, трещины, недостаток сочности. Как же добиться действительно впечатляющих результатов? Агроном Ксения Давыдова делится проверенными методами подкормки, которые гарантированно преобразят ваш урожай, обеспечив редису крупный размер, сочность и хрусткость.

Ключ к успеху – это грамотное и своевременное внесение удобрений, удовлетворяющих потребности растения на разных стадиях развития. Ксения выделяет два критически важных этапа подкормки: стимуляция активного роста в начале вегетации и укрепление плодов незадолго до сбора урожая.