Купаться невозможно, люди просто сидят на берегу: Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Ограниченный доступ к традиционным черноморским курортам заставил многих путешественников искать новые, интересные и доступные варианты летнего отдыха. Где же россиянам провести отпуск в 2025 году, чтобы получить максимум впечатлений и комфорта за разумные деньги? Представляем вашему вниманию подборку актуальных направлений с подробным разбором всех "за" и "против".

1. Краснодарский край: проверенная классика с завышенными ценами