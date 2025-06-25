Что шеф-повара добавляют при жарке рыбы, чтобы она была красивой, с хрустящей золотой корочкой

Этот простой трюк широко используется на кухнях многих ресторанов, позволяя им создавать жареную рыбу с неповторимым вкусом и внешним видом.

Дополнительные советы для идеальной рыбы

Подготовка к чистке: Чтобы процесс чистки был более легким, рыбу можно на несколько секунд опустить в горячую воду или обдать кипятком. Альтернативный вариант – кратковременное замачивание в холодной воде с добавлением небольшого количества уксуса. Чтобы рыба не выскальзывала из рук, рекомендуется слегка смачивать пальцы в поваренной соли.

Устранение запаха тины: Некоторые виды речной рыбы могут иметь специфический запах тины. Чтобы избавиться от него, рыбу рекомендуется на некоторое время замочить в молоке – это нейтрализует неприятный запах и улучшит вкус. Также можно использовать рассол из соленых огурцов или немного белого вина – ими сбрызгивают рыбу перед приготовлением, а затем аккуратно промакивают бумажной салфеткой.

Варианты панировки: Для более насыщенного вкуса рыбу можно обвалять в смеси пшеничной муки и тертого твердого сыра. Кукурузная мука с добавлением небольшого количества сахара поможет добиться особенно хрустящей и золотистой корочки.

Выбор способа приготовления: Рыбу можно запекать в духовке или жарить на сковороде, предварительно хорошо разогретой и смазанной растительным маслом. Посыпание сковороды крупной морской солью поможет предотвратить прилипание и при этом не пересолить рыбу.

Сохранение естественного вкуса: При варке рыбы рекомендуется после закипания уменьшить огонь до минимального кипения – это поможет максимально сохранить морской аромат рыбы. Для уменьшения неприятного запаха при варке можно добавить лавровый лист, душистый перец, а крышку кастрюли обмотать чистой тряпочкой, смоченной в уксусе.