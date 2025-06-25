За этими мини-конфетками хожу только в "Пятерочку": отменный шоколад, очень милые и невероятно вкусные - стоят не больше 100 рублей

Недавно в сети магазинов "Пятерочка" я обнаружила очаровательные конфеты "АтАг Шексна Забегай на чай", которые стали моими фаворитами. Эти миниатюрные шоколадные лакомства с игривым названием сразу же привлекли мое внимание на полке, а затем покорили своим изысканным вкусом. Конфеты продаются на развес, и стоимость килограмма составляет около 500 рублей. Обычно я покупаю примерно 300 граммов, чтобы насладиться ими вдоволь.

Каждая конфета представляет собой аккуратный купол небольшого размера, украшенный привлекательными полосками на поверхности. Они гладкие, имеют насыщенный темный цвет и плоское основание. На первый взгляд кажется, что все конфеты идентичны, но под разными обертками скрываются три уникальных вкуса, которые дарят настоящее гастрономическое удовольствие. Конфеты в бежевой обертке обладают нежным ореховым вкусом, красные – восхищают сочетанием шоколада и орехов, а коричневые – радуют тонкими миндальными нотками.