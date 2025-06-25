Яд в бульоне. Врач объяснила, из каких съедобных грибов не стоит варить суп

После щедрых летних ливней лес оживает и дарит любителям "тихой охоты" возможность собрать первые колосовики – подберезовики и белые грибы, которые появляются одновременно с колошением зерновых. Казалось бы, вари, жарь, соли – все вкусно! Но опытные грибники знают: суп можно варить не из всех съедобных грибов. В чем подвох? Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Лесные поляны манят обилием грибов! Подберезовики, маслята, крепенькие подосиновики… А уж белый гриб – настоящая удача! Но, погодите тянуться за кастрюлей: знаете ли вы, какие лесные трофеи годятся для супа, а какие лучше обойти стороной? Оказывается, далеко не все грибы одинаково полезны, особенно в горячем виде.

Даже съедобные грибы содержат определенное количество токсинов. Проблема в том, что некоторые виды при варке высвобождают эти ядовитые вещества, которые переходят в бульон. Естественно, такой "супчик" пользы не принесет.

Эксперты в области токсикологии предупреждают: пластинчатые грибы с горьким млечным соком – грузди, волнушки, рыжики, сыроежки, лисички – для варки супа категорически не подходят. Они выделяют яды в отвар, который нужно безжалостно сливать. А вот сами отваренные грибочки вполне можно обжарить или использовать в салате.

Кстати, токсикологи напоминают, что сморчки и строчки, которые появляются весной, тоже содержат ядовитые вещества, прекрасно растворимые в кипятке.

Перезрел – значит опасен!

Старые грибы накапливают испорченный белок, который плохо переваривается и по своей структуре напоминает хитин – основу панцирей насекомых и ракообразных. Употребление такого белка может спровоцировать сильную аллергическую реакцию или расстройство желудка.

Более того, перезревшие грибы часто бывают заражены плесенью и паразитическими амебами. Во время варки супа эти незваные гости тоже перебираются в бульон, делая его токсичным.

Грибы-путешественники: не берите вдоль дороги!

В последнее время вдоль дорог стали появляться грибы, которые раньше здесь не росли. Например, шампиньоны, даже на городских газонах! Специалисты объясняют это просто: остатки шампиньонов, выброшенные из магазинов, попадают в землю и дают новую жизнь грибнице.

Любые грибы, выросшие в городе, в парках и вдоль дорог, есть нельзя вообще! Они, как губка, впитывают из почвы тяжелые металлы и ядохимикаты, накапливая их в опасных концентрациях.

Основная часть вредных веществ концентрируется в шляпках грибов, куда они попадают с дождем, загрязненным промышленными выбросами и выхлопными газами.

Грибы также отлично накапливают радиацию, причем лучше, чем многие растения.

Поэтому, если вы сварили суп из городских грибов, все эти вредные вещества останутся в бульоне. Такой суп – не еда, а отрава!

Врач напоминает: грибы – это скорее лакомство, чем полезный продукт. Они тяжелы для переваривания и имеют ряд противопоказаний. Поэтому во всем важна мера и осторожность.

Как обезопасить себя? Советы грибникам:

Собирайте грибы только в экологически чистых местах, подальше от дорог и городов.

Не берите для супа грибы с горьким млечным соком, а также перезревшие и сомнительные экземпляры.

Помните: ваше здоровье – в ваших руках!

Ключевой посыл:

В грибной сезон важно помнить о безопасности. Зная, какие грибы подходят для супа, а какие лучше оставить в лесу, вы сможете насладиться вкусным и полезным блюдом без риска для здоровья.

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