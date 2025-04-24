Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы от счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит

Яичные упаковки давно стали настоящими находками для опытных хозяек. Большинство людей выбрасывают их, не зная, что это может помочь в бытовых вопросах

Сейчас расскажем об одном полезном совете для садоводов. Вам потребуется 5−10 картонных подложек от яиц. Когда сезон сбора урожая подходит к концу, важно сохранить его в свежем виде. Обычно овощи хранят в погребах или подвалах, но там часто бывает влажно, что способствует появлению плесени. Эта задача решается с помощью яичных подложек. Два способа помогут в этом.