Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы от счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит
- 04:03 24 апреля
- Служба новостей
Яичные упаковки давно стали настоящими находками для опытных хозяек. Большинство людей выбрасывают их, не зная, что это может помочь в бытовых вопросах
Сейчас расскажем об одном полезном совете для садоводов. Вам потребуется 5−10 картонных подложек от яиц. Когда сезон сбора урожая подходит к концу, важно сохранить его в свежем виде. Обычно овощи хранят в погребах или подвалах, но там часто бывает влажно, что способствует появлению плесени. Эта задача решается с помощью яичных подложек. Два способа помогут в этом.
Во-первых, можно разложить как можно больше яичных упаковок в погребе. Картон прекрасно впитывает влагу, словно губка. Их необходимо регулярно менять на новые, поскольку материал быстро размокает. Это снижает вероятность образования конденсата.
Второй способ заключается в использовании силикагеля, который заполняется в ячейки подложек. Эти гранулы, подобные тем, что находятся в коробках с обувью, можно приобрести по доступной цене онлайн. Они отлично впитывают влагу, обеспечивая сухость продукции.
Яичные лотки станут великолепной упаковкой для силикагеля, обеспечивая двойное поглощение влаги. Картон и силикагель будут работать вместе. Крышка должна оставаться открытой. Кроме того, силикагель можно использовать и в пластиковых упаковках, он самостоятельно справится с задачей, как советуют на канале "Лайфхаки".
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