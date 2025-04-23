Злостный сорняк: как искоренить одуванчики, оккупировавшие дачный участок — это проще простого

Одуванчики, вызывающие восторг у горожан без дач, становятся настоящим бедствием для огородников, стремящихся сохранить свой урожай. Эти жизнестойкие сорняки, несмотря на свою привлекательность, способны серьезно навредить грядкам.

В борьбе с одуванчиками опытные садоводы советуют забыть о традиционном выкапывании, которое часто оказывается неэффективным из-за глубоких корней растения. Гораздо результативнее оказываются два проверенных метода.