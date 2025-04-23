Злостный сорняк: как искоренить одуванчики, оккупировавшие дачный участок — это проще простого
- 02:45 24 апреля
- Служба новостей
Одуванчики, вызывающие восторг у горожан без дач, становятся настоящим бедствием для огородников, стремящихся сохранить свой урожай. Эти жизнестойкие сорняки, несмотря на свою привлекательность, способны серьезно навредить грядкам.
В борьбе с одуванчиками опытные садоводы советуют забыть о традиционном выкапывании, которое часто оказывается неэффективным из-за глубоких корней растения. Гораздо результативнее оказываются два проверенных метода.
Первый – использование обычного уксуса, разведенного водой в пропорции 1:9. Этим раствором тщательно опрыскивают листья и лепестки одуванчиков в жаркий солнечный день. После засыхания цветков и побурения листьев сорняк можно легко удалить. При необходимости процедуру опрыскивания повторяют.
Второй способ – лишение одуванчиков света с помощью плотного картона. Старые картонные коробки разрезают на куски нужного размера и плотно накрывают ими сорняки, придавливая сверху землей, щепой или другим подходящим грузом. Через несколько дней одуванчики погибнут, пишет портал "Доктор Питер".
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